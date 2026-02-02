SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Lucas Evangelista participou do treino do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (2) e está próximo de retornar de lesão.

Evangelista treinou em parte integral com o elenco. O jogador segue em transição física, mas deu um passo importante para voltar aos gramados.

O meia não atua desde setembro do ano passado, quando sofreu uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa direita. Ele passou por cirurgia e está em reta final de recuperação.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Botafogo-SP fizeram atividades regenerativas nas áreas de recovery e neurociência da Academia de Futebol.

O restante do elenco foi a campo e, sob o comando da comissão de Abel Ferreira e com a presença de crias das categorias de base, participou de trabalhos táticos em dimensões reduzidas.

O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), contra o Vitória, na Arena Barueri, pelo Brasileiro.

Abel Ferreira vai escalar o que tem de melhor para o duelo no campeonato nacional após escalar um time titular muito modificado em Ribeirão Preto.