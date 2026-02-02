RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço recém-chegado ao Flamengo, o meia Lucas Paquetá lamentou que a estreia tenha sido com o vice da Supercopa. Ele foi apresentado na tarde desta segunda-feira (2), no CT Ninho do Urubu.

O jogador foi acionado no segundo tempo no duelo com o Corinthians, neste domingo (1º), em Brasília. A equipe paulista venceu por 2 a 0 e levantou a taça.

Paquetá estava no West Ham, da Inglaterra, e chegou à Gávea em negociação que girou em torno de R$ 263 milhões. A última partida dele tinha sido contra o Nottingham Forest, no dia 6 de janeiro, pelo Campeonato Inglês.

"No total foi quase um mês parado, mas queria muito estar nesse jogo, ter a possibilidade de disputar um título na minha chegada. Fiz o que pude. Mesmo com dois dias de treino, me coloquei à disposição. Não foi da maneira que gostaria de estrear, obviamente, e me cobro muito por isso, mas pretendo, o quanto antes, encontrar o meu melhor nível físico e as coisas vão acontecer naturalmente", disse Paquetá à FlamengoTV.

Questionado se ser o fato de ser mais experiente torna tornou mais fácil lidar com a derrota para o Corinthians, Paquetá negou, mas afirmou que a experiência ajuda e que vai trabalhar para a conquista de títulos.

"Mais cascudo não quer dizer que é mais fácil. Eu não consegui dormir. Eu me cobro muito. Mais cascudo é porque nesta segunda-feira (2) é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, sei do meu potencial e sei do que posso entregar ao Flamengo. Óbvio que eu queria chegar e ser campeão. Tudo o que eu fiz para estar aqui nesse jogos, eu paguei o avião, abri mão do meu salário no West Ham, e muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu queria chegar e poder ter essa oportunidade, mas não foi da maneira que eu esperava. A experiencia que eu tive lá fora me ajudar a pensar que nesta segunda-feira (2) é um novo dia para que eu possa converter outra oportunidade e ajudar o Flamengo

No desembarque no Rio de Janeiro, o meia declarou que "talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Meu coração é Rubro-Negro". Sobre o sentimento do retorno, citou a identidade que tem com o clube

Eu vou ter que usar uma música: 'só quem é rubro-negro para compreender'. É um amor que eu sempre tive, eu cresci aqui, é a minha casa. Eu queria voltar para casa. É sentimento, é identidade. É o que eu sinto

O QUE MAIS ELE FALOU?

Expectativa de voltar ao Maracanã. "A expectativa é muito alta. A história que vivi aqui antes de ir para a Europa sempre levei comigo, no meu coração, e por isso o desejo de voltar, de poder viver isso. Como o presidente falou, o momento do clube ajuda nessa decisão. Quando cheguei no aeroporto, o carinho que tenho recebido, sem fugir da responsabilidade que tenho, mas nada apaga a facilidade de estar em casa, fazendo parte desse grupo, e tenho certeza que será um ano vitorioso para nós. Feliz de quarta-feira voltar ao Maracanã, diante da torcida".

Negociação com o Flamengo. "Agradecer a todos por estar aqui novamente. A ansiedade minha... Eu nunca vivi algo assim antes, de querer voltar, tomar essa decisão, brigar por isso, estar neste clube que amo. Foi quase um mês de negociação. Muitas coisas foram sendo resolvidas e, finalmente, deu certo. Estou onde queria e feliz".

Retorno ao Flamengo. "É impossível não falar de felicidade porque minha decisão foi voltada nisso. Tive outras oportunidades de continuar na Europa e também na Inglaterra. O motivo de eu me sentir bem e feliz é que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo todos sabem como eu amo esse clube, cresci aqui, é a minha casa. Obviamente pelo momento que o clube vive financeiramente, os resultados falam por si só, um ano vitorioso. Isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso".

Você saiu em 2018 e passou por alguns clubes. Como volta ao Brasil e ao Flamengo. "Eu volto uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também. Me tornei pai, tenho uma família. Volto mais experiente. Em todos os lugares em que passei, aprendi um pouco, procurei evoluir. Volto mais cascudo no sentido de aprender a lidar com as situações que eu vá vivenciar. Mais preparado para lidar com tudo".

Do que abriu mão para voltar? "Eu posso dizer que fiz o possível e impossível. Nada seria possível sem o Flamengo e o que o clube apresenta nesta segunda-feira (2) de estrutura. Fiz o que eu podia e não podia. Primeiramente, por mim, pela minha felicidade e da minha família. Voltar para casa, me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que tive possibilidade de permanecer na Europa, com proposta do Chelsea e possibilidade de jogar Liga dos Campeões. Eram sonhos que coloquei na balança. Tinha esse sonho vivo de jogar a Champions League, fiquei sete anos na Europa e não tive essa oportunidade. Agora ela surgiu, mas também tinha o sonho de voltar ao Flamengo, brigar por títulos, ter uma história vencedora. Optei por essa porque sei que aqui serei feliz. O início não foi da maneira que eu gostaria, mas tenho certeza que essa história será vencedora".

Tem contrato de cinco anos. Qual é o plano de carreira? "Meu objetivo é cumprir o meu contrato, fazendo o meu melhor e ter uma história vencedora por isso cinco anos, porque sei que vou ter oportunidade de ganhar títulos e comemorar com a torcida".

Provocações de jogadores do Corinthians após Supercopa. "Faz parte do futebol, quando eu ganho eu danço. As pessoas podem comemorar da maneira que elas querem. O Corinthians fez um bom jogo e foi vencedor. Nós temos que trabalhar e correr atrás".

Julgamento sobre apostas e como estava na Europa. "Todo mundo acompanhou tudo que eu vivi parcialmente. Cada um com as suas conclusões. Durante todo o processo do julgamento, e tudo que aconteceu, tive a possibilidade de voltar ao Flamengo, mas quis permanecer e resolver. Isso foi feito. Fico muito feliz de ter provado a minha inocência, poder contar um pouco para as pessoas que estavam me acusando quem eu sou, como sou e como vivo. Isso foi suficiente. Pude voltar a jogar futebol sem ter esse peso. E achei que pudesse continuar dali para frente, mas percebi que algumas coisas ainda me incomodavam. Enfrentava situações que achava que não precisava mais enfrentar. Sempre tive o apoio do Flamengo e da nação. E falei que é isso que quero para mim agora. Não me importo esportivamente se vou jogar num time que disputa a Champions League ou vou ganhar financeiramente mais dinheiro. O que quero são pessoas que me acolham, esse carinho, essa decisão foi baseada nisso. Foi uma decisão conjunta com a minha esposa, que também entendeu que era a hora de voltar, que era isso que a gente queria. Fico muito feliz de estar nesta segunda-feira (2) onde eu queria estar".