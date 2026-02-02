SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras negocia o empréstimo do atacante Sorriso, de 20 anos, para o Baniyas Sports & Culture Club, dos Emirados Árabes Unidos.

O UOL apurou que o Alviverde tem conversas em andamento para emprestar o jogador nesta temporada. O Baniyas tinha interesse em contratá-lo em definitivo, mas a direção palmeirense quer seguir com o atleta no futuro. O interesse do clube árabe no jogador foi publicado inicialmente pelo Nosso Palestra.

O empréstimo de Sorriso é visto com bons olhos para o jogador seguir amadurecendo e ter minutos no profissional. O jogador completa 21 anos neste mês, não pode seguir disputando competições de base e não receberá minutos neste momento com Abel Ferreira.

Sorriso foi um dos destaques do Palmeiras na Copinha. O atacante disputou 7 jogos, marcou 5 gols e deu 4 assistências (o Palmeiras caiu nas quartas de final do torneio para o Ibrachina).

O atacante tem contrato com o Palmeiras até 30 de junho de 2027 e renovará seu vínculo antes do empréstimo.