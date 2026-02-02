RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - José Boto, diretor de futebol do Flamengo, brincou sobre uma possível negociação com Vinícius Júnior durante a apresentação de Lucas Paquetá, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (2) (2), no Ninho do Urubu.

Boto citou que a vontade de Paquetá teve um grande peso para o final feliz na negociação e citou o esforço do estafe do jogador, que é o mesmo do atacante do Real Madrid, da Espanha. Ambos são amigos desde a base no Rubro-Negro e, atualmente, agenciados pela Roc Nation Sports Brazil.

"Saber que nesta segunda-feira (2) podemos fazer uma janela [de transferência] como essa é mérito do presidente, mas a minha parte é desportiva. Contar que, sem o Paquetá, seria impossível essa transferência. Por mais saúde financeira que tenhamos, sem o grande desejo dele em voltar, tudo aquilo que ele fez para estar nesta segunda-feira (2) aqui", começou.

Sem ele e o estafe dele, que ajudou muito nesse processo, não seria possível. Isso mostra o quanto ele gosta do Flamengo, o quanto é importante o Flamengo. Por esse valor, havia clubes na Europa com capacidade [financeira] e que o queriam. Então, ele foi muito importante neste quesito. O estafe dele está aqui sentado também, depois, a seguir, vamos falar de Vinícius Júnior (risos) José Boto

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, pediu pés no chão do dirigente. "Não vai se animando, não, hein, Boto". O diretor respondeu com a lembrança de que o contrato de Vinicius Júnior com o Real Madrid vai acabar.

Após esse momento, Boto voltou a falar sobre a chegada de Lucas Paquetá ao Rubro-Negro e o que motivou o clube a concretizar a transferência, mas com consequências em investimentos futuros nesta janela.

"Queria realçar essa parte que tem um impacto enorme não apenas no Brasil, mas em toda a Europa. Acima disso tudo, há uma parte desportiva que é muito importante. Quando decidimos pela contratação dele, tínhamos duas ou três posições que queríamos, e ele cumpria essas posições. Era trazer um jogador que acrescentaria muito ao grupo e foi isso que fez avançarmos pela contratação, mesmo sabendo que depois ia ficar curto para o restante do mercado", apontou.