Foi uma grande final, uma partida com muita entrega, nós tínhamos uma proposta de jogo e conseguimos colocá-la em prática. Merecíamos o título. Muito bom defender o escudo dessa pátria querida, dessa camisa que tem um peso enorme. Cumprimos nosso dever, comemorou Dyego.
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL SUPERA A ARGENTINA E CONQUISTA O NOSSO 12º TÍTULO DA COPA AMÉRICA! pic.twitter.com/cuk9tG9vCnbrasil (@CBF_Futebol) February 1, 2026
Ao chegar à final, tanto o Brasil quanto a Argentina asseguraram presença na Finalíssima, em novembro, em local ainda a ser definido. O torneio será disputado contra o campeão e o vice europeus. Será a primeira participação da Amarelinha na Finalíssima - na edição inaugural, em 2022, Portugal levou o título com vitória sobre a Espanha.
Maior vencedora da Copa América, a Amarelinha iniciou a Copa América deste ano com um empate contra a Colômbia (2 a 2). Depois, aplicou 6 a 0 na Bolívia, e cravou mais duas vitórias na fase de grupos: contra o Chile (2 a 0) e contra a Venezuela (2 a 1). Na semifinal, a seleção superou o Peru por 4 a 2 no último sábado (31).
