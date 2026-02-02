(UOL/FOLHAPRESS) - JP Chermont não se transferirá para o Ajax nesta janela de transferências.

Como o UOL revelou, o clube holandês preparou uma oferta de empréstimo pelo lateral de 20 anos. O Santos recusou, nas últimas horas, a proposta.

O Ajax tentava um empréstimo até o final do ano, em um contato que ainda disponibilizaria uma opção de compra avaliada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 mi).

Chermont é o atual segundo reserva na lateral-direita santista, atrás de Igor Vinícius e Mayke.

Nesta temporada, foi a campo, até aqui, apenas pela Copinha. Não foi utilizado em nenhuma partida do Campeonato Paulista ou na estreia do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense.