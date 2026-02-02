O mesatenista carioca Hugo Calderano, número 3 do mundo, fez valer o favoritismo e conquistou neste domingo (1º) o título da Copa América, disputada em São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos). Além do troféu continental, ele assegurou presença naInvicto na Copa América, Calderano derrotou na final, no domingo (1º), o anfitrião Kanak Jha (21º no ranking), por 4 sets a 1 11/8, 6/11, 12/10, 11/9 e 11/9.

"Foi uma boa partida. Kanak teve um ótimo ano no ano passado, é um dos melhores jogadores do mundo. Eu sabia que seria um jogo difícil, ainda mais jogando em casa, onde ele conhece o local melhor do que eu. Estou feliz por conquistar esse título, vencer a Copa Pan-Americana e ir para casa com o troféu", comemorou o carioca, após erguer seu primeiro troféu na temporada 2026.

Além da decisão do título, Calderano abriu o domingo (1º) com a disputa da semifinal. Sem dificuldades, ele bateu o argentino Horacio Cifuentes (79º), por 4 sets a 0 (1/5, 11/6, 11/8 e 11/40).

Na competição feminina, a paulista Bruna Takahashi (20ª no ranking) caiu na semi para a dona da casa Amy Wang,(39ª), ao perder o jogo por 4 sets a 1 (13/11, 11/3, 3/11, 15/13 e 12/10). Apesar da eliminação, Takahashi confirmou vaga na Copa do Mundo de Macau por ter se classificados às semifinais da Copa América. O Mundial de Macau ocorrerá no período de 30 de março a 5 de abril.

Outros resultados

Irmã mais nova de Bruna, Giulia Takarashi se despediu da Copa América nas quartas de final, com derrota no sábado (31) para a canadense Mo Zhang por 4 sets a 0 (13/11, 11/5, 11/8 e 11/5).

No mesmo dia, a paulista Karina Shiray foi eliminada nas oitavas de final após revés para a dona da casa Amy Wang por 4 sets a 0. No masculino, o paulista Guilherme Teodoro também caiu nas oitavas, diante do anfitrião Kanak Jha, que ganhou por 4 sets a 1.

