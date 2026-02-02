SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oposta Tandara Caixeta, campeã olímpica em Londres-2012, anunciou sua aposentadoria do vôlei.

A jogadora de 37 anos estava suspensa das atividades desde 2021, ainda durante a Olimpíada de Tóquio, por doping. Na ocasião, um teste feito pela atleta acusou a presença de ostarina, considerada anabolizante.

A suspensão teria fim em maio desde ano, mas acabou prorrogada em julho. O motivo? Ela participou do Brasileiro Master, torneio organizado pela ANE (Associação Nacional de Esportes) ? sem relação direta com a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

No texto de despedida, Tandara afirmou que o período afastada e como "morrer um pouquinho" a cada dia. A agora ex-atleta afirmou que vai continuar inserida no esporte, mas de uma "forma diferente".

VEJA O TEXTO DE TANDARA

"Queridos amigos, colegas e amantes do vôlei.

nesta segunda-feira (02), venho em busca das palavras que possam expressar a imensidão dos sentimentos que brotam em meu coração. Após anos dedicados a esta linda e apaixonante modalidade, chegou o momento de me despedir das quadras que me viram crescer, lutar e conquistar.

Ao longo da minha carreira, tive a honra de representar o Brasil em diversas competições, vestindo a camisa da seleção e contribuindo para o esporte que amo. Foram anos de muito trabalho, suor, emoções e, principalmente, amizades que levarei para toda a vida. Cada vitória foi um reflexo do esforço coletivo, cada derrota, uma lição aprendida.

Lembro-me de cada treino, cada jogo, cada torcida vibrando nas arquibancadas. Foi dentro da quadra que aprendi sobre perseverança, disciplina e espírito de equipe. Cada momento vivido foi essencial para me tornar não apenas uma atleta, mas uma pessoa melhor.

Quero agradecer sinceramente a todos que fizeram parte dessa jornada. À minha família, que sempre me apoiou incondicionalmente; aos treinadores que me orientaram e incentivaram a seguir meus sonhos; às minhas companheiras de time, e a todos os torcedores, que sempre acreditaram em mim e nas minhas conquistas.

Enquanto encerro este capítulo da minha vida, levo comigo memórias que ficarão para sempre gravadas em meu coração. Estou ansiosa por novos desafios e pela oportunidade de continuar contribuindo para o esporte, agora de uma forma diferente. Espero inspirar jovens atletas e compartilhar um pouco da minha experiência e amor pelo vôlei.

Superar 8 anos e mesmo assim continuar parece ser tão longe e impossível, a cada dia é morrer um pouquinho. Acredito que os laços que construí aqui não se romperão, e sempre estarei à disposição do vôlei e de todos que desejam seguir este caminho.

Obrigada por tudo!"