SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Irritado com sua agora ex-equipe, o Al-Ittihad, o atacante Benzema já foi anunciado por outro time da Arábia Saudita: o Al-Hilal.

O atacante foi oficializado como novo jogador da equipe treinada por Simone Inzaghi. O Al-Hilal é o atual líder do Campeonato Saudita.

Benzema assinou contrato de uma temporada e meia com a equipe de Riade. O time, aliás, é o maior rival do Al-Ittihad.

O francês de 38 anos ex-Real Madrid está no futebol saudita desde 2023. Desde então, foram dois títulos conquistados, ambos na temporada 24-25: a Liga Saudita e a Copa Saudita.

O jogador terá nomes como Malcom e Marcos Leonardo como parceiros de ataque. O elenco do Al-Hilal também conta com Bono, Pablo Marí, Theo Hernández e Rúben Neves.

IRRITAÇÃO E SAÍDA

Benzema deixa o Al-Ittihad depois de um impasse envolvendo sua renovação ?o contrato era válido até junho deste ano.

Segundo o jornal As, o clube havia prometido uma renovação nas "mesmas condições ou até melhores" para o atacante, fato que não se cumpriu. A nova proposta, aliás, trouxe uma redução significativa em seu salário.

O jogador se sentiu "enganado" e "humilhado" diante da proposta recebida. Ele entendeu que a oferta não respeita sua história na equipe.

A decepção com a oferta também fez com que Benzema se recusasse a entrar em campo na semana passada. O Al-Ittihad empatou por 2 a 2 contra o Al Fateh pelo Campeonato Saudita e ficou 15 pontos atrás do líder Al-Hilal. novo clube do atacante.