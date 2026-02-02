SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oposta Tandara Caixeta, 37, campeã olímpica nos Jogos de Londres em 2012, anunciou nesta segunda-feira (2) sua aposentadoria do vôlei.

Afastada das quadras desde 2021, quando foi suspensa por doping atestado ainda durante a Olimpíada de Tóquio, a jogadora afirmou que o tempo sem atuar foi como "morrer um pouquinho" e por ela isso decidiu encerrar sua carreira como atleta.

Inicialmente, ela teria que cumprir o gancho até maio deste ano, mas o período foi prorrogado até julho de 2027 após ela descumprir a punição imposta pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem). A atleta foi novamente punida por jogar e conquistar Brasileiro Master, disputado em maio de 2025.

O torneio disputado por Tandara é um dos mais tradicionais do país quando se trata de atletas amadores e é organizado pela Associação Nacional de Esportes.

Apesar de deixar as quadras, ela afirmou que vai continuar inserida no esporte de uma "forma diferente", sem dar detalhes.

"Espero inspirar jovens atletas e compartilhar um pouco da minha experiência e amor pelo vôlei!", disse.

VEJA A NOTA DIVULGADA POR TANDARA

"Queridos amigos, colegas e amantes do vôlei.

Hoje, venho em busca das palavras que possam expressar a imensidão dos sentimentos que brotam em meu coração. Após anos dedicados a esta linda e apaixonante modalidade, chegou o momento de me despedir das quadras que me viram crescer, lutar e conquistar.

Ao longo da minha carreira, tive a honra de representar o Brasil em diversas competições, vestindo a camisa da seleção e contribuindo para o esporte que amo. Foram anos de muito trabalho, suor, emoções e, principalmente, amizades que levarei para toda a vida. Cada vitória foi um reflexo do esforço coletivo, cada derrota, uma lição aprendida.

Quero agradecer sinceramente a todos que fizeram parte dessa jornada. À minha família, que sempre me apoiou incondicionalmente; aos treinadores que me orientaram e incentivaram a seguir meus sonhos; às minhas companheiras de time, e a todos os torcedores, que sempre acreditaram em mim e nas minhas conquistas.

Enquanto encerro este capítulo da minha vida, levo comigo memórias que ficarão para sempre gravadas em meu coração. Estou ansiosa por novos desafios e pela oportunidade de continuar contribuindo para o esporte, agora de uma forma diferente. Espero inspirar jovens atletas e compartilhar um pouco da minha experiência e amor pelo vôlei.

Superar 8 anos e mesmo assim continuar parece ser tão longe e impossível, a cada dia é morrer um pouquinho. Acredito que os laços que construí aqui não se romperão, e sempre estarei à disposição do vôlei e de todos que desejam seguir este caminho.

Obrigada por tudo!"