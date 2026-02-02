SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou na noite desta segunda-feira (02) a rescisão do contrato de patrocínio com a Fictor.

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa a rescisão do contrato de patrocínio com a Fictor, em razão de inadimplemento contratual e do pedido de recuperação judicial realizado pelo grupo, conforme previsto no acordo pactuado entre as partes em março de 2025. O clube estuda as providências legais cabíveis para o recebimento dos valores devidos pela Fictor.

A Fictor ocupava o espaço máster e costas do time de base, além das costas do masculino e feminino.

O patrocínio já estará fora da camisa do Palmeiras no jogo de quarta-feira (4) contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão.

O Grupo Fictor protocolou ontem, 1º de fevereiro, junto ao TJ-SP o pedido de recuperação judicial. O valor total da dívida é de R$ 4 bilhões.

A reportagem apurou que a dívida com o Palmeiras citada pela Fictor no pedido de recuperação judicial se refere ao pagamento da parcela de patrocínio mais recente e de bonificações por resultados esportivos. Os pagamentos deveriam ter sido feitos ao longo do mês de janeiro, o que não aconteceu.

O acordo original previa o pagamento de R$ 75 milhões em três anos de contrato.