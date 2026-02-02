SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lutador de jiu-jitsu André Galvão, 43, líder da equipe Atos, sediada em San Diego, nos Estados Unidos, foi acusado de assédio sexual por uma ex-aluna da academia. A lutadora americana Alexa Herse, 18, fez a denúncia por meio das redes sociais, relatando episódios que teriam ocorrido ao longo dos últimos meses durante treinamentos. Galvão nega as acusações e afirma que tomará medidas judiciais.

Faixa-roxa, Alexa tem se destacado em competições internacionais, atuando com bandeira da Atos até então. Ao fazer o relato, a americana detalhou o suposto comportamento inapropriado do brasileiro.

Segundo ela, o assédio teria ocorrido ao longo de seis meses. "Nos últimos 6 meses, fui deixada muito desconfortável em diversas ocasiões por André Galvão. Ele me tocou de forma inapropriada durante os treinos. Ele repetidamente fez comentários sobre meu corpo e minha aparência", contou.

"Durante os treinos, ele me separava do parceiro de treino que eu havia escolhido, mandava meu parceiro treinar com outra pessoa e me obrigava a treinar com ele. Ele gemia de forma sexual no meu ouvido enquanto estava em cima de mim. E em outra ocasião, quando sua cabeça estava muito perto da minha, ele lambeu minha orelha", continuou a lutadora.

Alexa também afirmou que procurou por Angélica Galvão, esposa de André e uma das lideranças da equipe, para relatar o que estava acontecendo. "Ela não só não fez nada a respeito, como me disse para não falar nada e que 'se está errado, você tem que pelo menos fingir que está certo' e 'não morda a mão que te alimenta'. Ela escolheu me ignorar, me silenciar e proteger o marido. Mas você ainda se sentiria assim se fosse sua filha?", indagou a americana.

Horas antes da divulgação do relato de Alexa Herse, André Galvão também usou as redes sociais para se defender do que chamou de "rumores falsos". Sem citar o nome da ex-aluna, ele negou qualquer acusação de assédio e disse que vai tomar medidas legais contra as alegações.

"Essas alegações não são verdadeiras, e estamos tomando as medidas legais cabíveis para proteger a integridade da Atos", afirmou. "Não irei me envolver em disputas nas redes sociais. No entanto, já estou tomando todas as medidas necessárias para proteger nossa comunidade e o nome da minha família. Garanto que, em breve, toda verdade será esclarecida, inclusive os fatos reais sobre a saída de alguns membros da equipe em razão de recentes mudanças administrativas e financeiras", acrescentou.