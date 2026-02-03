SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se complicou nas seis primeiras rodadas e olha com preocupação para o Paulista.

RISCO DE QUEDA

O Santos tem só seis pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Peixe aparece somente acima da Ponte Preta (1 ponto) e do Velo Clube (4 pontos).

As duas últimas rodadas da primeira fase serão verdadeiras finais para o Santos. A equipe enfrenta o Noroeste ?que está uma posição acima? fora de casa, e encerra a etapa inicial do campeonato contra o Velo Clube, o primeiro time dentro do Z2, em casa.

A campanha é de muitos escorregões até aqui. O Santos até começou o Paulista vencendo o Novorizontino, mas não triunfou mais. A equipe empatou com Corinthians, Bragantino e Guarani e foi derrotada por São Paulo e Palmeiras.

Apesar do drama, o Santos ainda pode se classificar. O Santos está a só dois pontos de distância para o G8 e, ao mesmo tempo em que olha para baixo, ainda pode avançar de fase. A confiança segue.

"Não estamos fazendo um começo de ano como pretendíamos. Somos todos responsáveis. Não é um clube dividido, somos pessoas honestas e eu posso olhar nos olhos de cada um. Não é um bom ano, é verdade. Mas está começando, nos momentos difíceis como esse vamos reagir e vamos classificar. Vamos colocar tudo para melhorar esse rendimento que não é bom. Precisamos da ajuda de todos. Um clube unido", disse o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Tudo isso sem contar com Neymar ainda. O astro se recupera de uma lesão no joelho e ainda não foi a campo na temporada. Seu último jogo foi justamente na rodada final do último Brasileiro de 2025, contra o Cruzeiro. Existe a expectativa pela volta do atacante aos jogos nesta semana.

O ataque não tem funcionado bem. O Santos tem quatro gols nos seis jogos que fez no Paulista. Dois deles foram marcados por Gabigol, enquanto Barreal e Thaciano deixaram um cada.

Enquanto isso, o time divide atenções com o Brasileiro. Entre os dois jogos decisivos que tem pela frente no Paulista, o Santos vai enfrentar São Paulo (casa) e Athletico-PR (fora) pela competição nacional.

*

TABELA DO PAULISTA

1 - Novorizontino - 13 pontos

2 - Palmeiras - 12 pontos

3 - Bragantino - 12 pontos

4 - Guarani - 11 pontos

5 - Portuguesa - 9 pontos

6 - Mirassol - 8 pontos

7 - Corinthians - 8 pontos*

8 - São Bernardo - 8 pontos

9 - Botafogo-SP - 8 pontos

10 - Primavera - 7 pontos

11 - Capivariano - 7 pontos*

12 - São Paulo - 7 pontos

13 - Noroeste - 7 pontos

14 - Santos - 6 pontos

15 - Velo Clube - 4 pontos

16 - Ponte Preta - 1 ponto

CALENDÁRIO DO SANTOS

4/2 - Santos x São Paulo - Brasileiro

8/2 - Noroeste x Santos - Paulista

12/2 - Athletico x Santos - Brasileiro

15/2 - Santos x Velo Clube - Paulista

* Equipes têm um jogo a menos