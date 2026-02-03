RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O que torna um treinador especial? No caso de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção, não necessariamente é o momento de vitórias.

Alessandro Nesta e Clarence Seedorf, duas lendas do Milan vencedor sob o comando do italiano, estão no Brasil para divulgar a World Legends Cup, um torneio novo de ex-jogadores, e abriram o coração para mencionar o que os marcou no período em que Carletto era o comandante deles.

Nesta fez questão de apontar umas das derrotas históricas de Ancelotti: a perda da final da Liga dos Campeões de 2005, diante do Liverpool, após abrir 3 a 0 no primeiro tempo. O Milan sofreu empate na etapa final e depois foi batido nos pênaltis.

"Carlo é um homem especial. Um técnico especial para mim. Toda vez quando inicia um trabalho, ele consegue empurrar os jogadores para além do limite. A melhor que recordação que tenho foi quando perdemos a final da Champions para o Liverpool (2005). No primeiro tempo, ganhamos de 3 a 0. Depois, 3 a 3. E perdemos nos pênaltis. Quando você perde, você vê a pessoa real. Quando vence, é simples. Mas quando perde, você se lembra de algo especial", disse Nesta.

O zagueiro fez dupla histórica com Maldini, seria campeão do mundo com a Itália no ano seguinte e apontou que a abordagem do técnico no vestiário pós-derrota foi uma revelação do caráter dele.

"Perder daquele jeito, não foi um jogo normal. Depois, Carlo veio a cada jogador para dar boas palavras para nós. Estávamos todos tristes. Para mim, foi muito especial. Quando você ganha, as pessoas vêm ao redor. Mas quando você perde, a pessoa de verdade aparece", acrescentou Nesta.

Se você tem uma chance de vencer a Copa do Mundo, com Carlo Ancelotti você tem chance em dobro.Alessandro Nesta, ex-zagueiro do Milan

Seedorf, por sua vez, apontou uma característica importante em seleções e grandes times: a capacidade de Ancelotti de comandar estrelas.

"Ele se mostrou ser o melhor treinador do mundo pela capacidade de criar grupos muito competitivos, sempre, em grandes times. Tem capacidade de lidar com grandes jogadores, grandes egos. Foi sempre excepcional. O fato de vir ao Brasil significa que tem muita motivação para fazer uma coisa nova, pegar a seleção mais 'complicada', porque a expectativa é altíssima. Mas ele está acostumado, fez uma escola no Real Madrid. Acho que é um cara que vai saber lidar com esse grupo, criar as condições emocionais equilibradas para poder fazer grandes coisas", apontou o ex-meia holandês.

Seedorf foi treinado por Ancelotti ao longo de oito anos e aponta uma relação muito positiva com o italiano. Mas alertou os brasileiros para um outro fator: a importância de lideranças fortes entre os jogadores.

"Os jogadores têm que dar sua parte. Mas ele sempre deu responsabilidade. E em um grupo que tinha líderes para transmitir e proteger as suas ideias. Os líderes vão ter que tomar responsabilidade para que a maneira de trabalho possa funcionar", completou Seedorf.

A CBF está muito satisfeita com Ancelotti e está prestes a renovar o contrato do treinador até a Copa de 2030.