SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Corinthians aproveitaram a disputa da Supercopa do Brasil para estreitar as relações institucionais entre os clubes. A aproximação, porém, ocorre dentro de limites definidos por ambas as partes.

AÇÕES CONJUNTAS

A relação entre alguns departamentos é considerada próxima, especialmente no marketing. Na manhã da final da Supercopa, por exemplo, Flamengo e Corinthians publicaram uma postagem conjunta nas redes sociais em provocação ao Palmeiras.

Após o título corintiano, o Flamengo também divulgou uma nota oficial parabenizando o rival. O UOL apurou que o Corinthians pretende responder ao gesto com um comunicado semelhante ao longo desta semana.

LIMITES DA RELAÇÃO

Apesar da boa relação institucional, há limites naturais. Os presidentes Osmar Stábile, do Corinthians, e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, do Flamengo, tomaram café da manhã juntos no dia da decisão e discutiram temas de interesse das equipes.

A conversa, no entanto, não avançou para pautas mais sensíveis ou complexas, como possíveis parcerias em negociações de patrocínios ou direitos de transmissão.

Esse tipo de movimento chegou a ser debatido de forma embrionária quando Stábile ainda era presidente interino do Corinthians. À época, pessoas próximas ao dirigente defenderam a ideia, vista com bons olhos pelo Flamengo, sobretudo no contexto das negociações de direitos de transmissão.

A diretoria corintiana, porém, avaliou que eventuais parcerias poderiam se tornar unilaterais. Havia interesse em negociações conjuntas envolvendo patrocínios para valorizar os uniformes de ambos os clubes, mas, nesse intervalo, o Flamengo fechou acordo com a Betano.

A empresa também havia manifestado anteriormente interesse em se tornar patrocinadora máster do Corinthians. No Parque São Jorge, a situação, porém, não é tratada com ressentimento.

Internamente, a leitura é de que o episódio reforça que, mesmo com uma relação institucional saudável, determinados assuntos seguem sendo tratados de forma individual por cada clube.