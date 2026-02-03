SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians pode enfrentar mais uma negociação frustrada sob a gestão do presidente Osmar Stábile.

A contratação do atacante Kayky, do Bahia, está praticamente descartada em razão de um litígio envolvendo o clube alvinegro, o Grupo City e os representantes do atleta.

HERANÇA DO CASO FURQUIM

A situação é tratada internamente como consequência direta do chamado "caso Kauê Furquim", ocorrido em agosto do ano passado. À época, o Corinthians rompeu relações com o Grupo City após o conglomerado ?responsável pela SAF do Bahia? pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões para o mercado nacional e tirar o jovem Kauê Furquim do Parque São Jorge.

A irritação corintiana se deu porque a investida aconteceu em meio às tratativas de renovação do contrato da promessa, que já vinha sendo relacionada para partidas do time profissional. O clube paulista, inclusive, acionou o Bahia na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF, alegando aliciamento e solicitando o pagamento da multa de 50 milhões de euros para o mercado internacional, considerando que o City é um grupo estrangeiro.

Além da ruptura com o Grupo City, o Corinthians também encerrou a relação com o estafe de Furquim ?o mesmo que administra a carreira de Kayky . Esses fatores levaram Osmar Stábile a adotar uma postura firme e vetar a negociação. Nos bastidores do Parque São Jorge, o negócio já é considerado encerrado.

COMUNICAÇÃO TRUNCADA

Internamente, a diretoria do Corinthians trata Kayky apenas como um atleta oferecido ao clube. O UOL, no entanto, apurou que houve um acerto verbal para a contratação, firmado pelo departamento de futebol alvinegro.

Mesmo assim, o executivo Marcelo Paz conduzia o tema com cautela, especialmente após o episódio recente envolvendo a negociação frustrada pelo volante Alisson, do São Paulo. O dirigente, porém, foi preservado de críticas internas, já que não fazia parte do clube no momento do rompimento entre Corinthians, Bahia e os representantes de Kayky.

Por outro lado, profissionais que integravam o departamento de futebol no ano passado e permanecem no clube são apontados internamente como responsáveis por mais um episódio de divergência entre o setor e a presidência.