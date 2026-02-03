(UOL/FOLHAPRESS) - O Minas conquistou no último fim de semana a Copa Super 8, a primeira taça do ano. O feito mostra que a equipe mineira vem forte para a segunda metade da temporada, mas fica no ar uma dúvida. Os times que conquistam a Super 8, costumam ter uma temporada vitoriosa?

Na primeira temporada com o Super 8, 2018/19, o Flamengo levou o título da Copa e do NBB. Já na temporada 2020/21, o rubro-negro empilhou taças. A primeira foi a do Super 8 e depois, conquistou BCLA (Champions League das Américas) e o NBB, conseguindo a tríplice coroa, sendo que em 2022, foi campeão da Copa Intercontinental, com a vaga conquistada pelo título das Américas na temporada 20/21.

O Franca também conseguiu este feito. Na temporada 22/23, a equipe conquistou o Super 8, o NBB, a BCLA e a Copa Intercontinental.

Na temporada 24/25, o Flamengo foi campeão da Copa Super 8 e depois, conquistou a BCLA.

Porém, já teve temporada, que os times pararam no título da copa. Em 2022, isso aconteceu com o próprio Minas, que foi o campeão do Super 8, mas no NBB acabou caindo na semifinal para o Flamengo e foi o terceiro colocado. Na temporada 23/24, o Flamengo foi o vencedor da copa, mas não conquistou os outros títulos que disputou, sendo vice no NBB e na BCLA.