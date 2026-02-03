SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Nos últimos anos, Felipe Anderson tem demonstrado grande vigor físico, tanto que bateu o recorde de partidas seguidas pela Lazio, que antes pertencia ao zagueiro Alfredo Monza, com 124 jogos em sequência no fim da década de 1930. Atualmente, o brasileiro soma 144 confrontos consecutivos pelo time romano."

O trecho acima foi retirado do texto que o Palmeiras publicou para anunciar a chegada de Felipe Anderson, em abril de 2024. A contratação do meia-atacante, que quando chegou ao clube tinha 31 anos, foi símbolo de uma mudança de postura na direção alviverde: um jogador que já tinha bons anos de experiência na Europa e que chegaria pronto para ajudar seus companheiros dentro de campo. Mas não foi isso que aconteceu.

Felipe Anderson ainda não emplacou no Palmeiras e, após ter fama de "invencível" na Itália, chegou à sexta lesão desde que retornou ao futebol brasileiro.

O QUE ACONTECEU

Felipe sofreu uma nova lesão e seguirá como desfalque do Palmeiras neste início de temporada. O meia foi diagnosticado com uma nova entorse no tornozelo esquerdo e voltou para o departamento médico.

Ele se recuperou da lesão na final da Libertadores e voltou aos gramados no dia 24 de janeiro, no clássico contra o São Paulo, mas sentiu um incômodo no joelho direito no início da semana passada e ficou fora da estreia do Brasileiro contra o Atlético-MG. Ele faria parte do elenco que viajou à Ribeirão Preto para encarar o Botafogo-SP, mas ele sofreu uma nova entorse no tornozelo esquerdo após trauma no treino.

Essa é a sexta lesão de Felipe Anderson no Palmeiras e ele soma mais de 100 dias no DM. O meia-atacante já sofreu com pubalgia, edema na coxa, lesão no quadril e entorse no tornozelo.

Um dos motivos que fez o Palmeiras ir atrás de Felipe Anderson foi justamente o histórico recente de lesões do jogador. Em quase três temporadas completas pela Lazio, Felipe só ficou fora de combate por quatro dias por uma lesão no dedo do pé ?sem falar do recorde de 144 jogos consecutivos pelo clube italiano.

Felipe Anderson chegou sem custos ao Palmeiras, mas até agora não justificou a fama - ele é um dos maiores salários do elenco. O jogador soma 76 jogos, 6 gols e 5 assistências em quase dois anos no clube.

Felipe tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2027.

VEJA O HISTÓRICO DE LESÕES DE FELIPE ANDERSON NO PALMEIRAS

23 de janeiro de 2025 - pubalgia. Retornou aos treinos no dia no dia 28 de fevereiro de 2025 (37 dias).

23 de maio de 2025 - edema na coxa direita. Retornou aos treinos no dia 31 (9 dias).

24 de julho de 2025 - inflamação na lateral do quadril. Retornou aos treinos no dia 2 de agosto (10 dias).

30 de novembro de 2025 - entorse no tornozelo esquerdo. Retornou de lesão no dia 24 de janeiro (55 dias).

27 de janeiro de 2026 - incômodo no joelho direito.

31 de janeiro de 2026 - entorse no tornozelo esquerdo (8 dias).