RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não quer acompanhar a distância os assuntos da política brasileira e criou um movimento que tem o objetivo direto de influenciar o Congresso Nacional a favor dos clubes associativos e contra as SAFs. Neste contexto, até mesmo as eleições deste ano estão em pauta no Rubro-Negro.

MOVIMENTO É BATIZADO DE 'AMIGO DO ESPORTE'

A imprensa que esteve nesta segunda-feira (2) no Ninho do Urubu para a apresentação oficial de Lucas Paquetá recebeu da Comunicação do clube um panfleto que explicava o movimento, batizado de "Amigo do Esporte".

O idealizador e figura ativa na defesa dos interesses destas propostas é o presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que para provar o quão está dedicado no assunto, esteve presente na coletiva para falar sobre o tema. Além disso, ordenou que funcionários colassem adesivos do movimento no backdrop da entrevista.

A principal reclamação é em relação à Reforma Tributária nos itens que colocaram fim em isenções fiscais para associações sem fins lucrativos além de gerar um aumento significativo de carga tributária sobre receitas esportivas. Há, porém, reivindicações também contra itens da PL Anti-Facção.

De acordo com o Fla, os clubes associativos estão tendo tributos de 11% enquanto as SAFs de apenas 6%. O argumento é o de que esse desequilíbrio é injusto pelo fato das associações terem compromissos sociais de formação enquanto as SAFs não.

Bap afirma que o impacto direto dessas mudanças é nos esportes olímpicos com o corte de custos nestas modalidades, algo que aconteceu recentemente com a não renovação de contrato de nomes como Isaquias Queiroz, da canoagem, e Rafaela Silva, do judô, além de outras baixas, como o fim do remo paralímpico.

"Quando vem a mudança, fala-se da SAF e fala dos clubes. Quando você diz que eles são iguais, você está implicitamente dizendo: 'olha, o clube social que não pagava A, B e C por uma questão de isenção, agora eu vou vetar isso'. Na hora que ele veta, qual é a consequência? Uma SAF vai pagar 6% de imposto e um clube socioesportivo, sem fins lucrativos, vai pagar 11%", disse Bap.

"Qual é a vantagem de ser um clube socioesportivo? Então, a melhor decisão é a seguinte: vira todo mundo SAF, não bota um centavo em esporte olímpico, não subsidia absolutamente nada, não trabalha com formação. São 10, 12 anos de educação, alimentação, saúde, cuidados psicológicos... Isso vem desses estímulos. Se você retira os estímulos e não tem obrigação, como é o caso das SAFs, matematicamente qual é a melhor alternativa? Vira SAF, paga 6% de imposto e 'se livra', vamos dizer assim, de ter que cuidar, no nosso caso, de mais de 10.100 garotos durante 10, 12 anos da vida deles.Bap, presidente do Flamengo"

BAP: 'NÓS VAMOS TER CANDIDATOS QUE SÃO AMIGOS DO ESPORTE'

Bap chegou em Brasília (DF) no sábado (31), véspera da Supercopa Rei. Além de estar na Capital Federal para ver a decisão do seu clube, o presidente do Flamengo também colocou em prática sua missão do movimento "Amigo do Esporte".

Na ocasião, ele esteve reunido com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), e com outros senadores para apresentar as propostas e tentar angariar apoio político às causas.

"Fizemos uma apresentação de 20 minutos para vários políticos, inclusive o presidente do Congresso Nacional. O Flamengo, hoje, assume um investimento adicional de R$ 46 milhões. É bastante dinheiro para quem acha que nós temos muitos incentivos. Recebemos R$ 24 milhões de incentivos e temos um déficit de R$ 46 milhões do que arrecadamos. O Flamengo não vai pagar daqui a seis anos R$ 200 milhões, R$ 230 milhões por ano de imposto para poder estar nessa situação. É uma escolha muito simples. Você faz a escolha, paga muito menos e continua tentando investir em atletas como Paquetá", disse o presidente do Flamengo.

Mais cedo, em entrevista à Flamengo TV, Bap foi mais enfático sobre a questão das eleições brasileiras, que ocorrerão em outubro para presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual e governador.

Nós estamos lançando essa campanha Amigo do Esporte. Esse é ano eleitoral no Brasil. Você (telespectador) que é um amante de esporte, procure se informar sobre seus candidatos, Nós vamos ter os candidatos que apoiam os esportes e são amigos do esporte. Candidato amigo do esporte vai fazer o esporte cada vez mais forte no Brasil.Bap, à Flamengo TV

O UOL questionou o Flamengo sobre quais seriam os candidatos. O clube, porém, preferiu não revelar os nomes.

QUAIS SÃO AS PROPOSTAS DO FLAMENGO

REFORMA TRIBUTÁRIA

Curto Prazo: derrubar o veto para garantir igualdade imediata com as SAFs e restabelecer as isenções fiscais vetadas, entre elas a de importação de equipamentos ou materiais esportivos.

Médio Prazo: diferenciar o Clube Associativo Brasileiro sem fins lucrativos das SAFs, com alíquota reduzida ou zerada.

PL ANTI-FACÇÃO - SETOR DE APOSTAS

Curto Prazo: no retorno do PL Anti-facção à Câmara dos Deputados, derrubar as emendas de criação da CIDE Bets ?um imposto de 15% direto no depósito dos clientes? e a de um imposto retroativo obrigatório, com implicações criminais. O clube alega que elas "colocam em risco a sobrevivência do setor regulado no Brasil, que tem investido no esporte nacional, e fortalecem organizações criminosas em uma proposta que visa justamente a combatê-las".

Médio Prazo: Articular apensamento ao PL 2985/2023, já aprovado no Senado e que possui dispositivo blindando o patrocínio máster.