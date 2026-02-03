SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com nomes como Seedorf, Romário, Zico e Saviola, o Rio de Janeiro receberá a Copa do Mundo de Lendas 2026 (World Legends Cup). A competição de seleções ainda não tem data confirmada.

COMO SERÁ O TORNEIO

Oito seleções disputarão a taça: Argentina, Brasil, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita.

Serão sete partidas, disputadas em formato eliminatório, compostas por dois tempos de 25 minutos. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis, sem prorrogação.

O Maracanã receberá a final, enquanto o estádio Nilton Santos receberá as demais partidas.

A Copa do Mundo de Lendas ainda não tem data confirmada.

QUEM VAI JOGAR?

Zico será o técnico da seleção brasileira, que já tem outros quatro nomes confirmados: Romário, Cafu, Júnior e Emerson.

Já a Argentina terá Gabriel Batistuta como treinador. Javier Saviola é, até o momento, o único anunciado para o elenco.

Entre os europeus, Patrick Vieira será o técnico da França e Mandini comandará a Itália. Marcel Desailly jogará pelos franceses, e Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta, pelos italianos.

Além deles, Fernando Hierro será o treinador da Espanha e Gullit, da Holanda. Seedorf defenderá as cores da Laranja Mecânica. Ainda não foram anunciados integrantes da seleção espanhola.

A competição ainda conta com Khalilou Fadiga no comando na Nigéria e Majed Abdullah como técnico da Arábia Saudita.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

A Copa Pelé aconteceu entre 1987 e 1995, e também reuniu lendas do futebol mundial. O narrador Luciano do Valle foi um dos responsáveis pela criação do torneio.

A primeira edição aconteceu em São Paulo e Santos, teve Pelé e reuniu cinco seleções que já haviam sido campeãs do mundo: Brasil, Alemanha, Argentina, Itália e Uruguai.

O Brasil levou três das seis edições do torneio, que também foi disputado nos Estados Unidos e na Itália.