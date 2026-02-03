SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os três melhores times da última edição do Campeonato Brasileiro vivem começo de 2026 acidentado e com escorregões.
BICHOS-PAPÕES DERRAPAM
O Flamengo apostou no sub-20, se deu mal, e o elenco principal também não vai bem. Os jovens deixaram o time em situação complicada no Carioca ?o Flamengo luta para escapar do quadrangular contra a queda. Acionados após reapresentação mais tarde, os astros do elenco somam três derrotas em quatro jogos até aqui. Com eles, o Rubro-Negro foi vice da Supercopa Rei.
O Cruzeiro patina sob o comando de Tite. A Raposa começou o Mineiro usando a garotada e só tem três vitórias em seis jogos no Estadual, ainda que tenha acionado os principais jogadores nas últimas rodadas. Já com as estrelas em campo, perdeu o clássico para o Atlético-MG e estreou sendo goleado pelo Botafogo por 4 a 0 no Brasileiro.
O Palmeiras tem saldo positivo na temporada, mas com uma derrota marcante. O 4 a 0 sofrido para o Novorizontino há duas semanas, pelo Paulista, levou vândalos a picharem os muros do Allianz Parque e impôs a Abel a sua pior derrota no comando do clube. No domingo passado, o time foi a campo com reservas e foi derrotado pelo Botafogo-SP, mas segue na parte de cima da tabela.
INVESTIMENTOS NO MERCADO E PLANEJAMENTO
Duas das compras mais caras do futebol brasileiro foram feitas nesta janela e envolvem Flamengo e Cruzeiro. Os cariocas pagaram R$ 263 milhões por Lucas Paquetá, e o Cruzeiro investiu R$ 169 milhões para trazer Gerson.
O Flamengo ainda trouxe mais dois reforços: o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew. O Cruzeiro conseguiu manter Kaio Jorge, trocou de técnico e ainda trouxe os atacantes Chico da Costa e Villarreal, o goleiro Matheus Cunha e garantiu a permanência em definitivo do lateral Fagner.
O Palmeiras é o mais discreto do trio até aqui. Além de garantir a permanência em definitivo de Bruno Fuchs, o Verdão comprou o volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo, por cerca de R$ 33 milhões.
O ritmo em campo ainda é lento para os três. O elenco principal do Flamengo se reapresentou já no fim da primeira quinzena de janeiro e ainda busca adquirir a melhor forma física. O Cruzeiro começou usando a base e só tem consolidado um time titular nos últimos jogos. Já o Palmeiras tem usado equipes mistas nos jogos contra rivais mais fracos e os titulares nos jogos grandes.
O trio disputará praticamente as mesmas competições até o fim de 2026: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A única exceção é a Recopa Sul-Americana, que será jogada pelo Flamengo, contra o Lanús, em fevereiro.
RESULTADOS DO TRIO ATÉ AQUI
Flamengo
Flamengo 1 x 1 Portuguesa-RJ
Bangu 2 x 1 Flamengo
Volta Redonda 3 x 0 Flamengo
Flamengo 1 x 0 Vasco
Fluminense 2 x 1 Flamengo
São Paulo 2 x 1 Flamengo
Flamengo 0 x 2 Corinthians
Palmeiras
Portuguesa 0 x 1 Palmeiras
Palmeiras 1 x 0 Santos
Palmeiras 1 x 0 Mirassol
Novorizontino 4 x 0 Palmeiras
Palmeiras 3 x 1 São Paulo
Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras
Botafogo-SP 1 x 0 Palmeiras
Cruzeiro
Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre
Tombense 1 x 2 Cruzeiro
Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia
Cruzeiro 0 x 1 Democrata-GV
Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro
Botafogo 4 x 0 Cruzeiro
Betim 0 x 1 Cruzeiro