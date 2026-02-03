SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os três melhores times da última edição do Campeonato Brasileiro vivem começo de 2026 acidentado e com escorregões.

BICHOS-PAPÕES DERRAPAM

O Flamengo apostou no sub-20, se deu mal, e o elenco principal também não vai bem. Os jovens deixaram o time em situação complicada no Carioca ?o Flamengo luta para escapar do quadrangular contra a queda. Acionados após reapresentação mais tarde, os astros do elenco somam três derrotas em quatro jogos até aqui. Com eles, o Rubro-Negro foi vice da Supercopa Rei.

O Cruzeiro patina sob o comando de Tite. A Raposa começou o Mineiro usando a garotada e só tem três vitórias em seis jogos no Estadual, ainda que tenha acionado os principais jogadores nas últimas rodadas. Já com as estrelas em campo, perdeu o clássico para o Atlético-MG e estreou sendo goleado pelo Botafogo por 4 a 0 no Brasileiro.

O Palmeiras tem saldo positivo na temporada, mas com uma derrota marcante. O 4 a 0 sofrido para o Novorizontino há duas semanas, pelo Paulista, levou vândalos a picharem os muros do Allianz Parque e impôs a Abel a sua pior derrota no comando do clube. No domingo passado, o time foi a campo com reservas e foi derrotado pelo Botafogo-SP, mas segue na parte de cima da tabela.

INVESTIMENTOS NO MERCADO E PLANEJAMENTO

Duas das compras mais caras do futebol brasileiro foram feitas nesta janela e envolvem Flamengo e Cruzeiro. Os cariocas pagaram R$ 263 milhões por Lucas Paquetá, e o Cruzeiro investiu R$ 169 milhões para trazer Gerson.

O Flamengo ainda trouxe mais dois reforços: o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew. O Cruzeiro conseguiu manter Kaio Jorge, trocou de técnico e ainda trouxe os atacantes Chico da Costa e Villarreal, o goleiro Matheus Cunha e garantiu a permanência em definitivo do lateral Fagner.

O Palmeiras é o mais discreto do trio até aqui. Além de garantir a permanência em definitivo de Bruno Fuchs, o Verdão comprou o volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo, por cerca de R$ 33 milhões.

O ritmo em campo ainda é lento para os três. O elenco principal do Flamengo se reapresentou já no fim da primeira quinzena de janeiro e ainda busca adquirir a melhor forma física. O Cruzeiro começou usando a base e só tem consolidado um time titular nos últimos jogos. Já o Palmeiras tem usado equipes mistas nos jogos contra rivais mais fracos e os titulares nos jogos grandes.

O trio disputará praticamente as mesmas competições até o fim de 2026: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A única exceção é a Recopa Sul-Americana, que será jogada pelo Flamengo, contra o Lanús, em fevereiro.

*

RESULTADOS DO TRIO ATÉ AQUI

Flamengo

Flamengo 1 x 1 Portuguesa-RJ

Bangu 2 x 1 Flamengo

Volta Redonda 3 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Vasco

Fluminense 2 x 1 Flamengo

São Paulo 2 x 1 Flamengo

Flamengo 0 x 2 Corinthians

Palmeiras

Portuguesa 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Santos

Palmeiras 1 x 0 Mirassol

Novorizontino 4 x 0 Palmeiras

Palmeiras 3 x 1 São Paulo

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras

Botafogo-SP 1 x 0 Palmeiras

Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre

Tombense 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia

Cruzeiro 0 x 1 Democrata-GV

Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro

Botafogo 4 x 0 Cruzeiro

Betim 0 x 1 Cruzeiro


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se