SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo começou 2026 cambaleando com o elenco sub-20 no Carioca e segue mal mesmo com a volta do time principal. Em uma semana contando com os principais atletas em campo, o Rubro-Negro já sofreu algo que levou meio ano para atingir no ano passado.

COMEÇO RUIM

O Flamengo fez quatro jogos com o time principal em 2026 e perdeu três: Fluminense, São Paulo e Corinthians. Os jogos foram realizados no espaço de uma semana entre eles ?entre 25 de janeiro e 1° de fevereiro. Antes, a equipe já havia perdido para Volta Redonda e Bangu, mas usando o time sub-20.

O cenário é completamente oposto ao do ano passado. O elenco principal começou a jogar em janeiro, mas levou seis meses para somar três derrotas. O primeiro revés veio só em abril, para o Central Córdoba (Libertadores). Cruzeiro (Brasileirão, em maio) e Bayern de Munique (Mundial, em junho) foram os times que fecharam a lista dos três primeiros a baterem o Fla no ano passado.

Assim como em 2026, o Flamengo havia perdido dois jogos no começo de 2025, mas com o time sub-20. Os reveses foram sofridos para Boavista e Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

As três derrotas deste ano já representam um terço do número total de reveses sofridos pelo mesmo elenco em 2025. Ao longo do ano passado, o time principal perdeu apenas nove jogos.

Os efeitos do começo ruim em 2026 não são bons. O Flamengo ficou com o vice da Supercopa Rei e está na luta para não jogar o quadrangular contra o rebaixamento no Carioca. Na última rodada da primeira fase, a equipe enfrentará o Sampaio Corrêa-RJ e precisará de uma combinação de resultados para se classificar e evitar o drama.

O planejamento foi um pouco diferente para 2026. Estaduais e Brasileiro começaram mais cedo após ajuste no calendário feito pela CBF, e o elenco principal se reapresentou depois. O Flamengo fez seu último jogo em 2025 já no dia 17 de dezembro, e os atletas foram liberados para se reapresentarem somente perto do fim da primeira quinzena de janeiro.

As estrelas ainda buscam o melhor condicionamento físico. Nomes como Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique não completaram os 90 minutos em nenhuma das partidas.

O Flamengo não tem muito tempo para se lamentar. O Brasileiro já está em andamento, o Carioca está em risco, e, ainda em fevereiro, o time disputará a Recopa Sul-Americana contra o Lanús, em jogos de ida e volta. A temporada ainda reserva jogos pela Libertadores e na Copa do Brasil, que começam mais para frente.