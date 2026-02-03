(UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Luciano têm conversas abertas por uma renovação de contrato.

CONVERSAS INICIADAS

O UOL apurou que as partes tratam de um novo acordo de duas temporadas. As conversas são ainda iniciais, mas há um otimismo grande por um acerto.

A grande questão, por ora, é o formato do vínculo. A palavra é que clube e jogador discutem um formato fechado ou de uma temporada com um gatilho de renovação automática por mais 12 meses acoplado a uma meta. A informação inicial é da ESPN, e o UOL avançou.

Luciano é muito bem quisto pela comissão técnica e pela diretoria do Tricolor. Nos últimos dias, foi mais uma vez personagem do clube, marcando gols nas importantes vitórias sobre Flamengo e Santos.

O camisa 10, que chegou ao Morumbis em 2021, tem contrato até o final do ano. A partir de julho, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.