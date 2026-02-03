SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphael Veiga já foi anunciado como novo jogador do América, mas antes de viajar para o México deu uma entrevista de despedida para a TV Palmeiras.

O meia de 30 anos explicou por que escolheu o futebol mexicano para seguir a carreira, e prometeu que vai se aposentar pelo Palmeiras.

O QUE ELE DISSE

"Nos últimos 9 anos que eu vivi aqui, vivi momentos maravilhosos, jogos inesquecíveis. Todo mundo sabe o que representa para mim jogar no Palmeiras, um clube que grande parte da minha infância foi motivo da minha alegria como torcedor. Mas eu também tenho um objetivo de vida, onde gosto de me desafiar, um objetivo em conhecer outra cultura, jogar em outro país, conhecer outra língua e também vencer nesse país."

"Entendi os sinais e com muita sabedoria, calma, entendi que era o melhor momento de tomar essa decisão na minha carreira", acrescentou.

VEJA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA

Aposentadoria no Palmeiras: "Neste ano eu vou me dedicar ao máximo para ganhar títulos, marcar gols, fazer história no América. Não sei o que vai acontecer a médio prazo, a longo prazo, mas Uma coisa eu posso assegurar: o meu último chute em uma bola de futebol como jogador profissional será vestindo a camisa do Palmeiras dentro do Allianz Parque".

Como foi tomar a decisão de sair: "Tomar essa decisão não foi e não é fácil. Todo mundo sabe o que isso representa pra mim. Eu pensei muito, conversei muito com a minha família, com algumas pessoas que considero, falei com o Luan Garcia. Pensando, depois de muito tempo, e entendendo o contexto inteiro eu acho que foi a melhor decisão neste momento".

Qual sentimento você tem pelo Palmeiras? "Sentimento de amor, de toda uma história que desde criança começou, todo mundo da minha família já sabe, alguns amigos. O Palmeiras durante toda minha infância preenchia muito tempo da minha rotina, aprendi a gostar de futebol e amar o futebol por conta do Palmeiras. Tudo isso é algo que durante muito tempo eu e minha família a gente viveu isso, e com o tempo vê isso se tornando a minha realidade é algo que eu não sei explicar. É difícil de falar, mas o Palmeiras é o motivo da minha alegria, mudou a minha vida, consegui ajudar muitas pessoas".

Vai continuar acompanhando o Palmeiras? "Com certeza, agora volto a ser torcedor de novo. Acho que esse ano vai ser um ano muito bom para o Palmeiras. Vejo meninos novos, mas com muito potencial. De longe estarei torcendo para que todos nós palmeirenses tenhamos um ano maravilhoso. Nesses 9 anos que estive aqui fiz amigos e vou torcer para cada um deles".