SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo anunciou, nesta tarde de terça-feira (03), a contratação do lateral-direito Lucas Ramon, que estava no Mirassol.

O defensor chega de graça. Ele e seus empresários abriram mão de valores a receber do Mirassol, o que encaminhou o acerto.

O clube do Morumbi já havia costurado um pré-contrato com Ramon em dezembro, mas que passaria a valer apenas a partir de abril. Desde então, o clube tentava antecipar a chegada.

Ele ainda não estará à disposição para enfrentar o Santos, nesta quarta, mas deverá ter luz verde para ir a campo no sábado, contra o Primavera.

Lucas Ramon é o quarto reforço do São Paulo nesta janela. O clube também acertou as chegadas do meio-campista também ex-Mirassol Danielzinho, do goleiro Carlos Coronel e do zagueiro Matheus Dória. Todos chegam a custo zero.