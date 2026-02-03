(UOL/FOLHAPRESS) - Com o pentacampeão Cafu, a NBA anunciou nesta terça-feira (3) os participantes do Jogo das Celebridades, que acontece no dia 13 de fevereiro, às 21h (de Brasília), no Kia Forum, em Inglewood, Califórnia (EUA). O grupo de K-pop CORTIS se apresentará no show do intervalo.

QUEM VAI JOGAR

Adrien Nuñez (cantor)

Amon-Ra St. Brown (wide receiver All-Pro da NFL)

Andre De Grasse (velocista sete vezes medalhista olímpico)

Badshah (rapper indiano)

Cafu (bicampeão da Copa do Mundo)

Cody Jones (criador e cofundador do Dude Perfect, empresa de entretenimento)

Dylan Wang (cantor chinês)

GloRilla (rapper)

Jason 'White Chocolate' Williams (campeão da NBA)

Jenna Bandy (criadora de conteúdo)

Jeremy Lin (campeão da NBA)

Keegan-Michael Key (ator, roteirista e produtor)

Keenan Allen (seis vezes Pro Bowler da NFL e jogador do Los Angeles Chargers)

Mat Ishbia (chairman do Phoenix Suns)

Mustard (DJ e produtor)

Nicolas Vansteenberghe (destaque de "Love Island")

Rick Schnall (co-chairman do Charlotte Hornets)

Rome Flynn (ator vencedor do Emmy e atual MVP do Celebrity Game)

Simu Liu (ator de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e do futuro "Avengers: Doomsday")

Tacko Fall (ex-jogador da NBA)

Taylor Frankie Paul (a estrela do programa "The Bachelorette", da ABC, e de "The Secret Lives of Mormon Wives", do Hulu)

Shams Charania (insider sênior da NBA na ESPN)

TREINADORES

Giannis Antetokounmpo será um dos técnicos, ao lado de seus irmãos Thanasis e Alex Antetokounmpo. Os outros comandantes serão Mookie Betts, quatro vezes campeão da World Series, Lethal Shooter, treinador de arremessos da NBA, Anthony Anderson, ator e comediante vencedor do Emmy, John C. Reilly, ator, e Chris Brickley, um dos principais treinadores de desenvolvimento de jogadores da NBA.