SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal atuou com o regulamento no bolso, venceu o rival Chelsea por 1 a 0 com direito a gol no último lance e, com a vantagem de um gol construída no jogo de ida da semifinal, garantiu vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. Havertz foi o responsável por balançar as redes no Emirates Stadium.

O frio de 3º C em Londres espelhou o que foi o embate dentro de campo. Apesar do caráter decisivo, as equipes protagonizaram um duelo bastante truncado, e o único gol só saiu nos últimos segundos do confronto.

O Arsenal vai encarar na final o vencedor de Manchester City x Newcastle, que medem forças nesta quarta-feira (04). O último jogo do torneio está programado para o dia 22 de março, em partida única.

COMO FOI O JOGO

Precisando de um gol, o Chelsea não encontrou vida fácil nos minutos iniciais da partida. Atuando com três zagueiros e dois alas, a equipe de Liam Rosenior até teve a posse, mas girou a bola de um lado para outro diante da forte e compacta marcação adversária, que fechou espaços e impediu grandes ataques.

Os donos da casa melhoraram e assustaram, já na casa dos 20 minutos, a partir da bola parada. Após rebatida da zaga rival em escanteio cobrado na ponta direita, os comandados de Mikel Arteta trabalharam até a bola chegar nos pés de Hincapié, que arriscou de fora da área e gerou linda defesa de Sánchez.

Uma jogada 100% brasileira quase tirou o placar do zero em meio a um duelo bastante truncado até o intervalo. Gabriel Magalhães lançou na medida para Martinelli, que invadiu a área do Chelsea e tentou driblar Malo Gusto, mas acabou se desequilibrando em meio ao movimento e perdeu força na hora do chute.

Sem ver sua equipe martelar o Arsenal no início do 2º tempo, Liam Rosenior olhou para o banco e acionou Estêvão e Palmer. O brasileiro e o inglês entraram nas vagas de Hato e Delap, já aos 15 minutos, e deixaram os atuais campeões do mundo mais ofensivos sem a linha de três zagueiros.

As mudanças surtiram rápido efeito, e o Chelsea passou a alcançar a meta de Kepa ? o problema estava na pontaria. Primeiro, Cucurella finalizou de fora da área e errou o alvo; depois, foi a vez de Enzo Fernández, após passe de Estêvão, arriscar e mandar para cima. Fofana também tentou balançar as redes ao completar um escanteio de calcanhar nos minutos finais, mas não teve sucesso.

O desespero tomou conta dos visitantes, e o Arsenal aproveitou para cravar a vitória. Ex-Chelsea, Havertz, em um contra-ataque iniciado já no último lance no Emirates Stadium, recebeu passe da esquerda sem qualquer marcador por perto, driblou Sánchez e só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes: 1 a 0.

ARSENAL

Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Madueke (Trossard), Martinelli e Gyokeres (Havertz). T.: Mikel Arteta

CHELSEA

Sánchez; Fofana, Chalobah e Hato (Estêvão); Malo Gusto (Acheampong), Enzo Fernández, Andrey Santos (Garnacho), Caicedo e Cucurella; João Pedro e Delap (Palmer). T.: Liam Rosenior

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Árbitro: Peter Bankes

Assistentes: Edward Smart e Blake Antrobus

VAR: James BellCartões amarelos: Delap, Malo Gusto, Estêvão (CHE)

Cartões vermelhos: não houveGols: Havertz (ARS), aos 51 min do 2º tempo