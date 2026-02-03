SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fez uma proposta oficial ao Wolverhampton pela contratação de Jhon Arias: 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação atual). A informação inicial foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

O UOL apurou que a direção alviverde ofertou esse valor para ter garantias de que o Fluminense não pudesse exercer a sua preferência de compra em caso de retorno ao futebol brasileiro ?o Tricolor das Laranjeiras acertou a cláusula no momento da venda do jogador.

O Tricolor das Laranjeiras tem três dias para igualar a oferta pelo jogador, caso contrário ele deve ser o novo reforço do Palmeiras. Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, disse em coletiva de imprensa no mês passado que a equipe estava se planejando para exercer a opção de compra, mas que não era uma garantia pelos valores envolvidos.

Como publicou o UOL em janeiro, Arias já tinha acenado positivamente para uma transferência para o Palmeiras. O Wolves ainda não aceitou a proposta por aguardar uma resposta do Fluminense.

O colombiano quer um time competitivo, já que no Wolves a situação é dramática. A equipe é a lanterna do Campeonato Inglês com apenas 8 pontos em 24 jogos disputados. Na temporada são 28 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 19 derrotas.

Além disso, o atleta quer recuperar o nível que apresentou nos últimos anos no Fluminense para chegar em alta na Copa do Mundo. Arias atua com frequência (disputou 26 dos 28 jogos da equipe na temporada), mas seus números são modestos: 2 gols e 1 assistência.

O Wolverhampton pagou 17 milhões de euros (R$ 110 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em metas, para tirar Arias do Flu em julho do ano passado.

Pelo Fluminense, Arias somou 230 jogos, 47 gols e deu 55 assistências. O atleta conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024, e dois bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Ele se encaixa no perfil de jogador que o Palmeiras busca para 2026.