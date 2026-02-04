RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão do mundo com o Brasil, em 2002, Kaká está otimista de que a seleção brasileira poderá buscar o hexa este ano.

FOI JOGADOR DE ANCELOTTI

Kaká aposta, principalmente, no trabalho de Carlo Ancelotti. O ex-meia foi jogador do treinador no Milan e no Real Madrid, onde conquistaram um bicampeonato da Champions League (2006-2007 e 2013-2014).

Garoto-propaganda num evento de lançamento do perfume Malbec Black Legend, da Boticário, ele aproveitou o tema para brincar dizendo que sentia o cheiro do hexa.

"Nesse mundo das fragrâncias eu acho que sim (cheiro de hexa). Sou bem otimista em relação à seleção brasileira pelo talento que nós temos, pelo grande treinador que é o Ancelotti, pela experiência que eu tenho de ter sido treinado por ele, saber a capacidade que ele tem de montar um grupo forte. Eu estou realmente confiante e acho que o Brasil vai chegar como favorito, bem para a Copa. E aí, na Copa, são detalhes e uma infinidade de possibilidades, mas com certeza o brasil vai estar entre as favoritas", disse ele.

Kaká afirmou que viveu o auge da carreira com Ancelotti, no Milan. Para ele, o treinador italiano conseguiu extrair seu melhor.

"Difícil citar apenas um episódio. Foram seis anos dele como meu treinador. Foi mais o contexto. Carlo foi quando eu tive a melhor performance da minha carreira, que foi entre 2006, 2007. Um treinador que conseguiu extrair o melhor do meu momento. Todo esse contexto de conviver com ele, ver como trabalhava, um treinador vencedor... Tudo isso, para mim, foi bem especial", falou o ex-jogador.

CANNAVARO DIZ QUE KAKÁ ERA 'EXTRAORDINÁRIO'

Quem fez companhia a Kaká no evento foi o ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, campeão do mundo com a Itália, em 2006, ano em que também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, tornando-se até hoje o único da posição com esta honraria. Capitão daquela seleção histórica, ele revelou toda a admiração "que tem por Kaká, inclusive afirmando que evitava chegar de forma ríspida no brasileiro.

Muito obrigado por terem me trazido nesse estádio maravilhoso. Jogar contra o Kaká nunca foi fácil, até porque eu não era alto e forte. Eu era pequeno para o futebol. Então eu sempre tive que pensar antes de todo mundo, e mesmo assim jogar contra ele era muito imprevisível, era extraordinário. Era muito lindo o ver jogar. Ele era elegante, corria, tinha um estilo. Você não queria entrar duro nele", disse Canavarro.

Kaká, por sua vez, retribuiu os elogios. Para o ex-meia, Cannavaro foi o defensor mais difícil que já enfrentou.

"Eu já falei em algumas entrevistas que o adversário mais difícil que eu enfrentei foi o Cannavaro. Realmente ele foi esse adversário pela velocidade que tinha e, principalmente, inteligência de jogo que tinha, capacidade de antever as jogadas. Sempre muito difícil enfrentá-lo", falou o brasileiro.

"Tivemos bons embates entre Milan e Juventus, Brasil e Itália. Ele sempre foi muito leal, correto e ficou esse grande adversário. E que por outro lado me fez crescer muito, porque quando você compete com jogadores de alto nível, tinha que estar sempre muito bem preparado, focado para tentar superar as características dele."