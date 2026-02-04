SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina começam nesta semana com o Brasil contando com uma delegação composta por 14 atletas, em cinco modalidades diferentes.
Após a cerimônia de abertura, na sexta-feira (6), o primeiro compromisso da delegação nacional na competição será no dia 10, com Bruna Moura, Eduarda Ribeiro e Manex Silva disputando as classificatórias do esqui cross-country.
A Globo transmite ao vivo na TV aberta a cerimônia de abertura e prevê cerca de quatro horas diárias de cobertura das competições no período da tarde, além de flashes com os principais resultados ao longo da programação. O canal também terá o boletim "Nevou na Globo" no encerramento da programação, apresentado por Daniel Pereira e pela ex-ginasta Laís Souza.
Na TV fechada, o SporTV exibirá 14 horas diárias ao vivo, além das cerimônias de abertura e encerramento e do programa "Diário de Inverno", com um resumo dos principais destaques do dia.
Haverá também cobertura da participação brasileira e dos principais momentos do evento pela CazéTV, no YouTube, com a apresentação a cargo do trio formado por Fernanda Gentil, Pedro Scooby e Diogo Defante.
CONFIRA A SEGUIR A PREVISÃO DAS DATAS DE ESTREIA DOS BRASILEIROS DURANTE OS JOGOS DE INVERNO NA ITÁLIA
10 de fevereiro (terça-feira)
Esqui cross-country
5h15 (horário de Brasília): sprint clássico feminino ? classificatória (Bruna Moura e Eduarda Ribeiro)
5h55: sprint clássico masculino ? classificatória (Manex Silva)
11 de fevereiro (quarta-feira)
Snowboard halfpipe
15h30 e 16h27: descidas 1 e 2 ? classificatória masculina (Augustinho Teixeira e Pat Burgener)
12 de fevereiro (quinta-feira)
Esqui cross-country
9h: 10 km feminino técnica livre (Bruna Moura e Eduarda Ribeiro)
13 de fevereiro (sexta-feira)
Esqui cross-country
7h45: 10 km masculino técnica livre (Manex Silva)
Skeleton
12h e 13h48: descidas 1 e 2 feminino (Nicole Silveira)
14 de fevereiro (sábado)
Esqui alpino
6h e 9h30: slalom gigante masculino ? Descidas 1 e 2 (Lucas Pinheiro Braathen e Giovanni Ongaro)
Skeleton
14h e 15h44: descidas 3 e 4 feminino (Nicole Silveira)
16 de fevereiro (segunda-feira)
Bobsled 2-man
6h e 7h57: descidas 1 e 2
Esqui alpino
6h e 9h30: slalom masculino ? descidas 1 e 2 (Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro)
17 de fevereiro (terça-feira)
Bobsled 2-man
15h e 17h05: descidas 3 e 4
18 de fevereiro (quarta-feira)
Esqui cross-country
5h45: sprint por equipe livre feminino ? classificatória (Bruna Moura e Eduarda Ribeiro)
Esqui alpino
6h e 9h30: slalom feminino ? descidas 1 e 2 (Alice Padilha)
21 de fevereiro (sábado)
Bobsled 4-man
6h e 7h57: descidas 1 e 2
22 de fevereiro (domingo)
Bobsled 4-man
6h e 8h15: descidas 3 e 4