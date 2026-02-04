RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após estrear na derrota para o Corinthians na Supercopa Rei e ser apresentado oficialmente na última segunda-feira pelo Flamengo, Lucas Paquetá reencontrará o Maracanã na partida desta quarta-feira (4), contra o Internacional, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com o Rubro-Negro em má fase e já ostentando o segundo pior início de temporada no século 21.

DOS SETE JOGOS, TRÊS FORAM COM O SUB-20

Em sete jogos disputados até aqui, o Flamengo venceu apenas um, o clássico contra o Vasco, por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. De resto, foram um empate e cinco derrotas.

A ressalva é de que deste total, três partidas foram com a equipe integralmente sub-20 e comandada pelo técnico da categoria, Bruno Pivetti.

Com o grupo principal, porém, já são três derrotas consecutivas, para Fluminense (Carioca), São Paulo (Brasileiro) e Corinthians (Supercopa).

O desempenho até aqui só não é pior do que o ocorrido há 24 anos, em 2002, quando o Rubro-Negro empatou dois jogos e perdeu cinco nas sete primeiras partidas. Naquela ocasião, o Flamengo só faria as pazes com a vitória no 15º duelo da temporada.

Resultados ruins. Isso é importante ser falado. Flamengo não está jogando mal. Único caminho que temos é o trabalho para voltar a vencer. O recado para o torcedor tem que ser passado dentro do campo, com entrega e dedicação, do jeito que está sendo agora. É isso que eu prefiro falar para o torcedor, que olhem para dentro do campo para depois julgar.Filipe Luís, após o vice para o Corinthians na Supercopa

LIVRE DAS DORES NAS COSTAS, PAQUETÁ QUER RETOMAR RITMO DE JOGO

Antes de retornar ao Flamengo, Lucas Paquetá ficou fora dos últimos três jogos do West Ham por causa de dores nas costas. O problema, porém, não o impediu de fazer sua reestreia pelo Rubro-Negro na Supercopa Rei. Ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro, e acabou perdendo uma grande oportunidade nos acréscimos, quando o Corinthians já vencia por 1 a 0.

Estou melhor. Algumas pessoas acham que eu não tive dores nas costas, mas eu tive. Além da negociação, eu optei por me preservar e cuidar de mim. Na última semana foi mais pela negociação mesmo. O ruim é que eu fiquei muito tempo sem treinar, sem jogar. Eu espero reencontrar meu preparo físico.Lucas Paquetá, em sua apresentação oficial no Fla

O meia fez apenas dois treinos no Ninho do Urubu antes de sua estreia. Agora, participou das atividades nos últimos três dias e possui chances de começar como titular diante do Internacional.

VITÃO REENCONTRA INTER E DISPUTA TITULARIDADE

A noite não será apenas de reencontro entre Lucas Paquetá e Maracanã. O zagueiro Vitão também irá rever seu ex-clube, o Internacional.

O defensor foi o primeiro reforço apresentado na temporada pelo Flamengo. O Rubro-Negro fechou uma operação de 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões), sendo 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) à vista e mais o abatimento da dívida que o Colorado tinha pelo volante Thiago Maia, de 4,7 milhões de euros (R$ 30,67 milhões).

Vitão tem treinado bem e pode ganhar a vaga de Léo Ortiz, que iniciou a temporada com atuações abaixo.