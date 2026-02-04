(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense irá estrear neste mês na Liga Ouro, a divisão de acesso do NBB e com isso, se torna mais um time de futebol do país a se colocar no basquete.

A equipe carioca, que já tem seu time feminino de vôlei consolidado, busca agora estar também na elite do basquete brasileiro, se juntando aos seus três rivais Flamengo, Vasco e Botafogo.

Em 2025, o time competiu na Taça Guanabara da modalidade, sendo vice-campeão no primeiro torneio do clube no basquete profissional desde 2013.

O Fluminense foi um dos primeiros times do Rio de Janeiro a ter uma equipe de basquete no ano de 1920 e foi octacampeão consecutivo do torneio municipal. O clube teve seu auge na década de 70, quando teve Alberto Bial e Marquinhos Abdalla, primeiro brasileiro draftado na NBA no seu elenco e com eles, foram pentacampeões seguidos do Carioca.

Antes de encerrar o seu projeto em 2013, o tricolor das Laranjeiras tentou entrar no NBB, sem sucesso.

A divisão de acesso do NBB começa no dia 23 com seis equipes e dá uma vaga na elite. A equipe carioca estreia no dia 24 contra o Instituto Viva Vida/Cetaf (ES).

Apesar do Fluminense ser o único time de futebol que entrou na Liga Ouro de 2026, ele não foi o único interessado. Santos, Bahia, Vitória e Londrina também participaram das reuniões da liga, mas não avançaram.

Atualmente, o NBB tem seis times que tem como modalidade principal o futebol, mas que estão na elite do basquete: Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Fortaleza, em parceria com o Basquete Cearense.