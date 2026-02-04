SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isadora Cruz, 28, namora o atleta de esqui alpino Lucas Braathen, 25.

A atriz de "Coração Acelerado" assumiu o namoro com o atleta em junho do ano passado. Eles viajaram juntos para a Áustria e a imprensa local noticiou o relacionamento. Em seguida, a atriz publicou as primeiras fotos ao lado do esportista em sua rede social.

As Olimpíadas de Inverno começam na sexta-feira (6). Essa será a segunda participação de Lucas nos Jogos Olímpicos, mas a primeira representando o Brasil: em 2022, ele competiu pela Noruega.

Nascido em Oslo, Lucas é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Ele aprendeu português ao visitar a família materna nas férias. É fã de bossa-nova e torce para o São Paulo, além de gostar de comer churrasco, pão de queijo e brigadeiro.

Também é modelo. Ele sempre gostou de moda, mas demorou para "se jogar" na área devido à dedicação ao esporte. "A comunidade do esporte é sobre treinar, comer e dormir. Eu não tinha espaço para mostrar outros interesses. Quando comecei a ganhar meus primeiros prêmios internacionais, percebi que a opinião dos outros não importava e decidir ousar mais", disse em entrevista à Bazaar em julho de 2024.

Em 2023, defendendo a bandeira da Noruega, ele foi campeão na categoria slalom da Copa do Mundo de esqui alpino em 2023. Ele chegou a anunciar a aposentadoria do esporte, após desentendimentos com a federação norueguesa.

No ano seguinte, ele voltou às pistas e passou a defender a bandeira do Brasil. Ele conquistou primeira medalha do país em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, quando foi prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos.