SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense precisaria ao menos igualar a proposta do Palmeiras para ter Jhon Arias. O valor, porém, é cerca de R$ 18 milhões a mais do que o recebido pelo Tricolor pela venda do atacante ao Wolverhampton. A reportagem apurou que o Fluminense não terá condições financeiras de exercer a preferência de compra do jogador.

O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) ao clube inglês pelo atacante. A direção alviverde ofertou esse valor para ter garantias de que o Fluminense não pudesse exercer sua preferência de compra em caso de retorno de Arias ao futebol brasileiro.

Já o Flu vendeu Arias ao Wolverhampton em julho de 2025 por 22 milhões de euros (R$ 142 milhões, na cotação da época), sendo 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) fixos e mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em metas.

Dessa forma, o clube carioca teria um "saldo negativo" de ao menos 3 milhões de euros (R$ 18 milhões, na cotação atual). O Flu, porém, não terá condições financeiras de exercer a preferência de compra do jogador.

Arias é um desejo do Palmeiras desde o ano passado. Leila Pereira, presidente alviverde, entrou em contato com Mário Bittencourt, presidente do Flu na época, questionou sobre a possibilidade de contratar o colombiano, mas ouviu que, no Brasil, Arias só jogaria no Flu, e meses depois ele foi negociado com o Wolves.

Pelo Fluminense, Arias somou 230 jogos, 47 gols e 55 assistências. O atleta conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024, e dois bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.