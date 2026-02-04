SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil chega para os Jogos de Inverno Milão-Cortina com recorde de atletas e números que chamam a atenção. A delegação verde e amarela tem, ao todo, 60 integrantes, sendo 14 atletas (e um reserva) em cinco modalidades. É um aumento de 40% em relação à edição de Pequim, em 2022, quando o país foi representado por 10 atletas.

As bagagens despachadas superam três toneladas, com 115 kg só de equipamentos médicos e esportivos, enquanto os uniformes somam 4.036 peças dos dois fornecedores oficiais: Moncler, para os desfiles de abertura e encerramento e o material do esqui alpino, e adidas, que vestirá a delegação e todas as demais modalidades. Combinadas, são 2,6 toneladas de roupas.

"Haverá uma equipe de suporte em cada uma das bases para dar apoio constante, resolver os problemas que acontecerem. Temos ouvido que as estradas não estão nas melhores condições porque tem nevado bastante, então isso vai agregar um fator de complexidade. Começamos lá atrás e tudo foi feito com muito carinho. Chegamos na Itália há alguns dias e já passamos pela fase de trabalhar intensamente para montar todas as malas de cada um dos atletas", disse Joyce Ardies, Gerente de Jogos Internacionais do COB.

Os Jogos terão duas cidades-sede, Milão e Cortina, e instalações esportivas espalhadas por um raio de mais de 400 km. O Time Brasil estará nas disputas em Bormio, Livigno, Tesero e Cortina d'Ampezzo, locais que ficam em montanhas diferentes e distantes entre si.

"O maior impacto para nós é constatar que o Time Brasil tem footprint em quatro bases diferentes, pensando nas competições, mais a Casa Brasil, em Milão, por onde nossos atletas também irão passar. Então, cada base tem uma funcionalidade autônoma. Isso é muito importante. E para isso pensamos em uma distribuição de material com folga. Fora o trabalho de fazer este material chegar até as montanhas", conta Joyce.

"É uma logística sensível, mas já temos tudo mapeado. Estamos confiantes que podemos ter bons resultados na competição. Seguimos adiante na nossa entrega. Nossa tarefa é prover a todos estes atletas que terão a melhor estrutura possível para que eles possam apresentar seu melhor desempenho", acrescentou Jorge Bichara, Consultor de Esportes do COB

Confira a agenda dos brasileiros:

Bobsled

Instalação esportiva: Cortina Sliding Center

Cidade/Região: Cortina d'Ampezzo (Veneto)

Atletas brasileiros: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira.*

Dias de competição:

16 de fevereiro, 6h e 7h57 (horário de Brasília) - 2-man - Descidas 1&2

17 de fevereiro, 15h e 17h05 (horário de Brasília) - 2-man - Descidas 3&4

21 de fevereiro, 6h e 7h57 (horário de Brasília) - 4-man - Descidas 1&2

22 de fevereiro, 6h e 8h15 (horário de Brasília) - 4-man - Descidas 3&4

* Ainda serão definidos quem serão os 4 titulares.

Esqui Alpino

Instalação esportiva do masculino: Stelvio Ski Centre

Cidade/região: Bormio (Lombardia)

Atletas brasileiros: Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik e Givovanni Ongaro

Dias de competição:

14 de fevereiro, 6h e 9h30 (horário de Brasília) - slalom gigante masculino - Descidas 1 e 2

16 de fevereiro, 6h e 9h30 (horário de Brasília) - slalom masculino - Descidas 1 e 2

Instalação esportiva do feminino: Tofane Alpine Skiing Centre

Cidade/região: Cortina d'Ampezzo (Lombardia)

Atleta brasileira: Alice Padilha

Dia de competição:

18 de fevereiro, 6h e 9h30 (horário de Brasília) - slalom feminino - Descidas 1 e 2

Esqui Cross-Country

Instalação esportiva: Tesero Cross-Country Skiing Stadium

Cidade/região: Tesero (Trentino-Alto Ádige)

Atletas brasileiros: Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura

Dias de competição:

10 de fevereiro, 5h15 (horário de Brasília) - Sprint Clássico feminino (classificatória)

10 de fevereiro, 5h55 (horário de Brasília) - Sprint Clássico masculino (classificatória)

12 de fevereiro, 9h (horário de Brasília) - 10 km feminino técnica livre

13 de fevereiro, 7h45 (horário de Brasília) - 10 km masculino técnica livre

18 de fevereiro, 5h45 (horário de Brasília) - Sprint por equipe livre feminino (classificatória)

Skeleton

Instalação esportiva: Cortina Sliding Center

Cidade/Região: Cortina d'Ampezzo (Veneto)

Atleta brasileira: Nicole Silveira

Dias de competição:

13 de fevereiro, 12h e 13h48 (horário de Brasília) - Feminino - Descidas 1 e 2

14 de fevereiro, 14h e 15h44 (horário de Brasília) - Feminino - Descidas 3 e 4

Snowboard

Instalação esportiva: Livigno

Cidade/Região: Livigno (Lombardia)

Atletas brasileiros: Pat Burgener e Augustinho Teixeira

Dias de competição:

11 de fevereiro, 15h30 e 16h27 (horário de Brasília) - Halfpipe masculino - Descidas 1 e 2 da classificatória

13 de fevereiro, 15h30 (horário de Brasília) - Halfpipe mascuilino - Final (3 descidas)