SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ausência de Cristiano Ronaldo na vitória do Al-Nassr contra o Al-Riyadh, na segunda-feira, caiu como uma bomba no clube saudita. Segundo informações da imprensa europeia, o craque português se negou a jogar por acreditar que seu time recebe menos investimentos que o rival Al-Hilal.

MESMO DONO, VALORES DIFERENTES

Al-Nassr, de CR7, e Al-Hilal são controlados pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), assim como os rivais Al-Ittihad e Al-Ahli. O fundo saudita é o responsável pelos investimentos realizados nas contratações das equipes.

Ronaldo acredita que o PIF estaria priorizando outros clubes, principalmente o Al-Hilal. A revolta do português faz com que ele avalie propostas para deixar o Al-Nassr antes da Copa do Mundo, segundo o jornal português Record. A MLS, dos Estados Unidos, e clubes europeus seriam alguns dos interessados. CR7 tem contrato com a equipe saudita até junho de 2027.

Considerando os valores gastos em reforços para a temporada 2025/26, o Al-Hilal lidera. O ex-time de Neymar investiu cerca de 172 milhões de euros (R$ 1,06 bilhão) em contratações e trouxe três nomes de destaque no futebol mundial: Darwin Núñez, Theo Hernández e Benzema, que estava no Al-Ittihad e foi anunciado nesta semana. O ex-flamenguista Pablo Marí também chegou há pouco tempo no clube.

Já o Al-Nassr gastou 104 milhões de euros (R$ 643 milhões) e ainda fica atrás do Al-Ittihad, que investiu 119 milhões (R$ 736 milhões). O time de Ronaldo, no entanto, trouxe nomes como João Félix e Coman, enquanto o Al-Ittihad não contratou nenhum nome de peso e ainda viu Benzema deixar o time. Por fim, o Al-Ahli gastou 87 milhões de euros (R$ 538 milhões) e também não trouxe jogadores de grande porte.

Embora tenha trazido dois nomes famosos para a temporada, o Al-Nassr está pouco ativo na janela de início do ano. A equipe do Robozão fez apenas três contratações de jogadores para compor elenco, enquanto o Al-Hilal trouxe Benzema e mais seis reforços -vale destacar que o atacante francês não custou aos cofres do clube, já que rescindiu com o Al-Ittihad.

SAÍDA COM POUCAS GLÓRIAS?

Caso Ronaldo decida sair do Al-Nassr, deixará o clube com apenas um título: a Copa dos Campões Árabes, conquistada em 2023. Em três anos na Arábia, o Robozão bateu na trave no Campeonato Saudita com os vices em 2023 e 2024, e o 3º lugar em 2025. Nesta temporada, o Al-Nassr está na cola do líder Al-Hilal -47 contra 46 pontos na metade do campeonato.

Na Liga dos Campeões da Ásia, o time de CR7 também não teve sucesso. A semifinal na temporada passada foi o mais longe que conseguiram alcançar.