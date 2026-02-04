SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior fez um desabafo sobre sua saída da seleção brasileira quase um ano após deixar o cargo. Campeão duas vezes pelo Corinthians desde então, o treinador afirmou que não tem mágoas, mas disse que enxergou uma "impaciência generalizada" e se definiu como "sobrevivente e passageiro da agonia" ao relembrar a carreira até aquela demissão.

"Nunca existiu mágoa em sentido nenhum levando para esse lado, mas é natural que gerou desconfianças da minha parte em relação ao meu trabalho. As críticas foram pesadas demais. Desconstruindo o trabalho de uma carreira toda. Ninguém queima etapas no futebol, mas percebi uma impaciência generalizada, para não usar outros termos que me causaram uma situação muito desconfortável. Inclusive de ex-atletas, companheiros que sempre tive relação clara e limpa, o que não existiu de boa parte desses profissionais. Ambiente não era totalmente favorável para desenvolver algo, mas estávamos ali", disse o técnico.

"Passei por tudo que vocês imaginam desde ser mascote da Ferroviária, aos 19 anos como atleta e aos 24 de treinador. Sou um sobrevivente, um passageiro da agonia. Mas estou colhendo por tudo que me preparei."

Na visão de Dorival, os resultados atuais dele e da sua comissão técnica são parecidos com os de Carlo Ancelotti. O treinador corintiano julga que teria sucesso na Copa do Mundo se tivesse seguido no cargo.

"Hoje, nossos resultados são muito próximos do professor Ancelotti. Percentual praticamente igual. Entendimento do trabalho executado naquele momento foi visto muito mal. Apenas isso que eu lamento. Não tinha dúvidas que faríamos um trabalho para a Copa e que teria sucesso. No quesito mata-mata de uma Copa do Mundo, eu sei trabalhar. A prova dos resultados que temos aí não era com equipes favoritas. Aqui, no São Paulo, no Ceará, no próprio Flamengo, onde estava uma dúvida geral, e quando terminou e conquistamos os dois campeonatos, era o melhor time do Brasil e qualquer um faria aquele time jogar", falou.

Dorival comandou a seleção brasileira entre janeiro de 2024 e março de 2025. Durante o período, ele somou 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

A passagem terminou após uma goleada por 4 a 1 sofrida para a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias. Antes disso, a seleção havia sido eliminada nas quartas de final da Copa América para o Uruguai.