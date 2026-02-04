SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior avaliou que o Corinthians pode ir além do bom repertório em jogos de copas, mas evitou criar expectativas na torcida mesmo após conquistar dois títulos. Na visão dele, para o time seguir competindo e lutar por taças em outras frentes é preciso ter um elenco mais qualificado.

"Me deem um grupo em condição e eu vou brigar por coisas boas. Temos um grupo forte e se derem mais condições não tenho dúvidas que podemos fazer um campeonato bem diferente. Mas pra isso precisamos nos compor rapidamente. O campeonato está em andamento, equipes montadas, os outros times se reforçaram muito", disse o técnico.

A conquista da Supercopa não traz tanto sossego ao treinador. Dorival reforçou a pressa por reforços e destacou que o Corinthians pode correr riscos no restante do ano se não se reforçar.

"Se não estivermos atentos e não focarmos na melhora do nosso grupo, a gente vai correr risco, porque vai ser um campeonato perigoso. Não podemos achar que as coisas estão resolvidas e o ano de 2026 será melhor que 25, não tem nada resolvido. É uma ilusão. Futebol é dinâmico e precisa ser monitorado para que não perca os caminhos necessários para buscar objetivos. E temos que estar ligados, buscando melhor a todo momento, para que as cobranças, que devem ser ainda maiores esse ano, estejam no alcance para que entreguemos. Precisamos trabalhar dessa forma, buscando melhorar a carências e necessidades que temos", falou.

*

O QUE MAIS ELE DISSE?

Próximos passos

"Era uma situação que vinha incomodando. Toda semana, a primeira notícia estampada era o Corinthians de forma negativa e pejorativa. De uma maneira ou outra, começamos a mudar esse padrão de comportamento. Tenho que passar sempre ao torcedor o que é correto e da maneira mais clara possível. Estamos em processo de montagem do grupo. Não temos o elenco completo. Precisamos melhorar e qualificar o nosso grupo. Quando você tem uma boa equipe briga por taças e se coloca em condição de brigar por algo maior. Momento do Corinthians se definir nessa condição. Ou daremos um passo maior ou manter o que estamos fazendo. nesta quarta-feira (4) temos 12 jogadores da base, que é algo que gosto de desenvolver. E foi em cima desses jogadores que pautamos no ano anterior e nos deram resposta. E agora precisamos manter e valorizar esses jovens, mas com alguns elementos que podem reforçar."

Contratações até aqui

"Primeiro, estamos usando muita criatividade porque não temos condição favorável nesse momento, como muitas equipes estão apontando dentro do país. Buscamos filtrar todas as informações sobre os atletas. Temos uma equipe especializada, que passam nome, passamos para a equipe de análise. Depois, os nomes são levados para mim e finalizamos as condições olhando de repente três quatro nomes vendo quais as melhores condições, quais se encaixam melhor. E numa reunião final chegamos a um nome. Todo nome passa por um crivo de pessoas para errarmos o mínimo possível. Pode acontecer, jogador não tem certificado de garantia."

Mudança de calendário

"Difícil para todo mundo, não é confortável. Depois da Ponte, que foi difícil, tivemos três clássicos. Campeonato que exige muito das equipes que foram até mais tarde no Brasileirão do ano anterior. Está sendo difícil administrar isso. Com o Brasileirão em andamento. Estamos aprendendo a conviver em uma nova situação. Por isso temos que ter um elenco mais composto e preenchido para disputar em pé de igualdade com outras equipes e não ficarmos no meio do caminho. Vamos continuar o trabalho, independentemente do que aconteça."

Desabafo sobre a seleção. "Nunca existiu mágoa em sentido nenhum levando para esse lado, mas natural que gerou desconfianças da minha parte em relação ao meu trabalho. As críticas foram pesadas demais. Desconstruindo o trabalho de uma carreira toda. Hoje, nossos resultados são muito próximos do professor Ancelotti. Percentual praticamente igual. Entendimento do trabalho execut do naquele momento foi muito mal visto. Apenas isso que eu lamento. Não tinha dúvidas que faríamos um trabalho para a Copa e que teria sucesso. Ninguém queima etapas no futebol, mas percebi uma impaciência generalizada, para não usar outros termos que me causaram uma situação muito desconfortável. Inclusive de ex-atletas, companheiros que sempre tive relação clara e limpa, o que não existiu de boa parte desses profissionais. Ambiente não era totalmente favorável para desenvolver algo, mas estávamos ali. No quesito mata-mata, de uma Copa do Mundo, eu sei trabalhar. A prova dos resultados que temos aí não era com equipes favoritas. Aqui, no São Paulo, no Ceará, no próprio Flamengo, estava uma dúvida geral, e quando terminou e conquistamos os dois campeonatos, era o melhor time do Brasil e qualquer um faria aquele time jogar. Passei por tudo que vocês imaginam desde mascote da Ferroviária, 19 anos como atleta, 24 de treinador. Sou um sobrevivente, um passageiro da agonia. Mas estou colhendo por tudo que me preparei. Ser humano precisa se atentar em quem esta ao seu lado. Se um dia partir uma crítica dessa pessoa, ela quer seu bem. As outras poderiam criar mais do que críticas. A criação é muito mais difícil, por isso que as pessoas preferem críticas. E em termos de produção é quase zero. Essas pessoas eu só agradeço porque me fizeram crescer."

Situação de Martínez atrapalha?

"Atrapalha bastante porque é um jogador de composição dentro de um elenco escasso. Hoje temos apenas uma opção dentro de uma função defensiva. Caso não aconteça contratações, vou fazer o que fiz ano passado e dar meu melhor, resultado a gente não administra. Nem sempre teremos os melhores jogadores em condições. A equipe do Corinthians reunida é forte. Ele está no nosso elenco e não poderia ter acontecido um problema desses. Todos temos problemas. Eu também tenho um passaporte que está estourando agora, tenho que renovar. Aconteceu algo que ninguém esperava na Venezuela. Temos de tentar entender. Quando ele chegar, vemos as explicações dele e quais decisões serão tomadas."

Angileri voltando. "O grupo o conhece bem, não tem segredo nenhum. Caso aconteça, ele vai ter de passar pelos processos necessários. Está bem adiantado, mas ainda não solucionado. Ele vai ter o tempo necessário para se integrar da melhor forma possível."

Desenvolvimento de André. "É um jogador com muitas qualidades. Quando o vimos atuando aqui na base era um menino voltando de lesão, não o conhecia. Percebi algumas características interessantes. Todos os jogadores foram muito bem preparados, passaram por, no mínimo, três meses de preparação. Estamos tentando lançar no momento certo, ele vinha entrando aos poucos, de repente ele encontrou um caminho e nos passa segurança. Cabe a nós administrar as oportunidades."

Garro e Bidon

"Tive a mesma colocação no Flamengo com Gabigol e Pedro. Resposta é a mesma: grandes jogadores se entendem. Posso jogar com dois meias, por dentro. Ninguém mais que eu quero ver Garro e Bidon juntos e em condições. Tudo é questão de tempo."

Saber escolher quem vender

"Daqui a alguns meses, o Corinthians precisa se preparar para saber quem vamos vender. Que os clubes venham aqui e queiram esse determinado jogador. Que estejamos dispostos a vender determinado atleta porque ele já está pronto, já nos entregou tecnicamente e segue o seu caminho. Esse é um momento que precisamos atingir futuramente."

Trunfo na Supercopa

"Foi um jogo muito interessante não só por parte do Corinthians, mas também do Flamengo. As alternâncias táticas na partida são sempre desafios. O principal é que tivemos variações interessantes, mudanças de comportamentos interessantes. Fizemos uma marcação individualizada correndo um risco grande, porque deixamos três marcadores contra três atacantes. Mas a nossa equipe estava determinada. Um erro era provocado uma correção em seguida. Finalizamos a primeira etapa com a jogada muito bem ensaiada e pensava, repetida muitas vezes. O que buscamos é passar o maior número de subsídios dos atletas para encontrar a melhor condição de campo. Precisamos dar a melhor condição possível. São jogos muito importantes. Já foi assim na Copa do Brasil, um processo importantíssimo, e isso engrandece demais as conquistas que tivemos. Foram jogos eliminatórios e que exigiram muito da nossa parte e dos adversários. Esses jogos poderiam ser muito mais debatidos."

Time contra o Capivariano

"Não temos como finalizar um mês jogando apenas com um time e com poucas mexidas. Precisamos tomar decisões e elas passam pela importância de cada partida. Precisamos estar em campo com os jogadores que tenham as melhores condições. Teremos um clássico pela frente. Entendem o motivo de precisarmos de um elenco um pouco maior? É justamente para que nosso nível e ritmo não caiam nos jogos."

Atuação de Lucas Silvestre

"Ele está comigo desde 2010. Vem evoluindo muito claramente. Antes a isso ele já era observador técnico. Quando ele passou a ser da comissão, percebi um desenvolvimento rápido dele. Hoje ele é quem executa praticamente todas as funções na minha equipe. Faz montagem e desenvolvimento de treinamentos. Temos uma equipe muito composta. Nosso plano de jogo a cada rodada muda por completo muito por isso, da nossa equipe de comissão."

E se ele seguir carreira de técnico?

"Eu fico muito tranquilo nesse sentido porque ele foi preparado dentro do campo. A preparação dele não foi apenas em observação, leitura ou qualquer coisa nesse sentido. Sinto ele muito preparado. Com certeza, ele vai ter um caminho mais tranquilo que tive na minha carreira. Minha torcida é que ele seja muito melhor do que eu fui. Nos últimos cinco clubes que passamos, ele teve três convites para permanecer como efetivo. Isso é uma decisão que ele vai ter que tomar, não sei se no fim da minha carreira ou durante ela. Mas torço para que ele seja preparado."

Como quer ser lembrado no Corinthians?

"Eu cruzo com todos os tipos de torcedores, não deixo de frequentar um shopping, uma loja por conta do meu cargo, mesmo em fases ruins. E o feedback sempre é positivo. Espero que eu deixe aqui dentro uma história nesse sentido, mas muito em razão do meu trabalho, mas não só com resultados. Acho que está na hora de olhar o futebol pelo trabalho e não só o resultado."

Legado que quer deixar

"Nunca planejei muito a minha vida. Ouço muito falar a respeito de planejamento. Tentei me preparar o máximo possível, estudei de muitas formas. Apanhei muito sobre a minha formação. Eu entendia que sendo um professor de educação física você estaria apto a ser um treinador, até porque eu não sabia se seria um jogador profissional. Então, tentei me preparar muito e fui fazer educação física porque é um curso que me daria a condição de participar de uma comissão técnica, se não fosse jogador. Mas eu queria estar no meio de uma comissão técnica. E a minha carreira foi direcionada a isso. Depois de atleta, ser treinador. Por um ano, executivo de futebol do Figueirense. Nos últimos anos de carreira eu prestava atenção dos meus treinadores, o que o elenco gostava, não gostava, anotando treinamentos e melhorando. Já comecei em clube da Série A, o Figueirense. O número de campeonatos é importante mas não é o principal, mas o reconhecimento de atletas, como foi contra o Flamengo. Filipe Luis eu lancei e hoje é treinador. Todas a conquistas eh valorizo e engrandeço, até um determinado momento. Acabou o jogo e eu já estava pensando no que faríamos na semana. Parece que é um alívio momentâneo."