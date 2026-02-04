SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol alugou o avião de Leila Pereira para salvar sua logística desta semana após ter que encarar um jogo que durou dois dias ?a equipe entra em campo nesta quarta-feira (04), às 20h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, em Belém, pelo Brasileiro.

A equipe enfrentou o Novorizontino no domingo, pelo Campeonato Paulista, mas o jogo foi adiado devido a condição do gramado, que ficou alagado por causa das fortes chuvas. O jogo voltou a ser disputado no início da tarde da última segunda-feira (2), e acabou 1 a 1.

Como o Mirassol entrará em campo nesta quarta-feira (04), apenas 52 horas depois do último duelo no estadual, a diretoria da equipe decidiu alugar o avião de Leila para reduzir o tempo de viagem. A equipe fez uma viagem direto de São José do Rio Preto para Belém, com duração de três horas (metade do tempo estimado no planejamento inicial).

O Mirassol não é o único clube que alugou o avião da presidente do Palmeiras nos últimos tempos. O RB Bragantino alugou para a estreia do Brasileirão contra o Coritiba no Couto Pereira. Vasco, Remo, Grêmio, Inter e Cruzeiro são outros clubes que também pagaram pelo avião.

O Palmeiras é o único clube que usa aeronave sem custos. Leila abriu uma exceção com Grêmio na época das graves enchentes no Rio Grande do Sul.

A reportagem apurou que a demanda pela aeronave é muito alta.