(UOL/FOLHAPRESS) - Endrick brilhou mais uma vez pelo Lyon, marcou um golaço e foi importante na vitória por 2 a 0 contra o modesto Laval, da 2ª divisão, pelas oitavas de final da Copa da França. No Groupama Stadium, os donos da casa sofreram mais que o esperado, mas o brasileiro apareceu na reta final e abriu o placar. Já nos acréscimos, Afonso Moreira ampliou.

Endrick foi titular e foi um dos que mais tentou pelo Lyon. Antes do gol, ele teve uma boa chance ao passar por dois marcadores e chutar de bico para defesa do goleiro. Já o Laval surpreendeu e teve as melhores oportunidades durante o jogo, exigindo boas defesas do goleiro Descamps.

O adversário do Lyon nas quartas de final será decidido por sorteio. As quartas estão marcadas para acontecer na semana do dia 4 de março, também em jogo único.

O Lyon volta a campo pelo Campeonato Francês. No sábado, o time de Endrick visita o Nantes, e o brasileiro deve ser titular novamente.

COMO FOI O JOGO

Com uma clara proposta de se defender e apostar nos contra-ataques, o Laval foi o primeiro a ter boa chance. Em lançamento rápido, o atacante Camara ganhou na velocidade e bateu forte, mas no meio do gol, para defesa do goleiro Descamps. Antes, Endrick teve disputa com os zagueiros após cruzamento na área, caiu e pediu pênalti, mas o juíz não marcou nada.

Aos 17 minutos, Endrick caiu em campo e recebeu atendimento, mas não foi por causa de nenhuma lesão. O atacante tirou suas chuteiras para que algumas ataduras que o estavam incomodando em seus pés fossem retiradas. Ele teve que sair de campo para recolocar as chuteiras, voltou pouco depois e cobrou uma falta perto da área, mas mandou por cima do gol. Na sequência, Endrick arriscou rasteiro de fora da área, e o goleiro Hautbois quase se complicou e desviou para escanteio.

Os visitantes tiveram outra grande oportunidade, e o Lyon respondeu com bola na trave. Em mais uma saída rápida, Camara girou em cima do zagueiro Mata, correu desde o meio de campo e chutou forte para outra defesa do goleiro do Lyon. Pouco depois, Merah aproveitou cochilo do zagueiro, roubou bola dentro da área, tirou demais do goleiro e acertou o pé da trave do Laval.

Ainda antes do intervalo, o Laval exigiu mais uma vez de Descamps. O zagueiro Ouaneh deu de atacante, desceu pela esquerda, cortou um defensor e finalizou de fora para o goleiro do Lyon espalmar. A dupla brasileira Endrick e Abner também teve boa chance cada, mas desperdiçaram. O camisa 9, no entanto, estava impedido em seu lance.

A segunda etapa começou com boa jogada de Endrick. O atacante deu caneta em um marcador, passou por outro dentro da área e chutou de bico para o goleiro defender com o pé. O Laval respondeu e exigiu defesaça de Descamps, que voou de mão trocada para evitar o gol.

Quando tudo parecia se encaminhar para os pênaltis, Endrick brilhou. Aos 34 minutos, Sulc carregou aos trancos e barrancos, e a bola ficou viva depois de dividida. Endrick foi mais rápido que o marcador, deu um toque entre suas pernas e soltou uma bomba para abrir o placar: 1 a 0. Pouco depois do gol, o brasileiro caiu em campo com dores na posterior da perna direita, recebeu atendimento e voltou ao jogo.

Já nos acréscimos, o Lyon fez o segundo. Afonso Moreira chegou na linha de fundo e chutou forte. A bola ainda bateu na trave antes de pegar nas costas do goleiro e entrar. Antes, o goleiro do Lyon tinha feito mais uma boa defesa.