TV Brasil. O heptacampeão Corinthians estreia um dia depois, fora de casa, contra o Atlético-MG, que retorna este ano à elite do futebol feminino..
Este ano a competição terá 18 clubes, dois a mais que na edição passada. Por conta do aumento, serão ao todo 167 jogos até o encerramento, em 4 de outubro.
DATAS E HORÁRIOS CONFIRMADOS pra primeira rodada do #BrasileirãoFeminino A1!
As 17 rodadas da primeira fase serão disputadas em jogos únicos. Ao final, as oito primeiras equipes avançam às quartas de final, e as duas piores serão rebaixadas para a Série A2. As fase de quartas e semifinais serão definidas em partidas únicas, já a decisão do título terá jogos de ida e volta.
A cada jogo, os clubes receberão uma cota fixa de R$ 720 mil. O prêmio da CBF para o time campeão será de R$ 2 milhões, e o vice será contemplado com R$ 1 milhão.
Brasileirão Feminino 2026 - 10 primeiras rodadas
RODADA 1
12/02 - 21h: Mixto-MT x Flamengo (transmissão TV Brasil)
13/02 - 21h: Palmeiras x América-MG (transmissão TV Brasil)
13/02 - 21h: Atlético-MG x Corinthians
14/02 - 15h: Fluminense x Vitória
14/02 - 16h: Botafogo x Juventude
14/02 - 18h: Bahia x Cruzeiro
15/02 - 17h: Red Bull Bragantino x Ferroviária
16/02 - 19h: Santos x Grêmio
16/02 - 20h: Internacional x São Paulo
RODADA 2
20/02 - 19h: Grêmio x Palmeiras
20/02 - 21h: Flamengo x Red Bull Bragantino (transmissão TV Brasil)
20/02 - 21h30: Corinthians x Fluminense
21/02 - 15h: América-MG x Internacional
21/02 - 16h: Ferroviária x Botafogo
22/02 - 15h: Juventude x Atlético-MG
23/02 - 15h: Vitória x Mixto-MT
23/02 - 19h: Cruzeiro x Santos
23/02 - 21h: São Paulo x Bahia
RODADA 3
13/03 - 19h: Botafogo x Flamengo
13/03 - 21h30: Palmeiras x Corinthians
14/03 - 15h: Internacional x Red Bull Bragantino
14/03 - 15h: América-MG x Juventude
14/03 - 16h: Cruzeiro x Atlético-MG
14/03 - 16h: São Paulo x Ferroviária
14/03 - 18h: Grêmio x Fluminense
16/03 - 19h: Santos x Mixto-MT
16/03 - 21h: Bahia x Vitória (transmissão TV Brasil)
RODAD 3
20/03 - 19h: Bahia x Santos
20/03 - 21h: Flamengo x Cruzeiro
21/03 - 16h: Atlético-MG x Internacional (transmissão TV Brasil)
21/03 - 17h: Red Bull Bragantino x Juventude
21/03 - 18h: Mixto-MT x Botafogo
22/03 - 16h: Ferroviária x Grêmio
22/03 - 18h: Palmeiras x Vitória
23/03 - 20h: Fluminense x São Paulo
23/03 - 21h: Corinthians x América-MG (transmissão TV Brasil)
RODADA 5
26/03 - 19h: Cruzeiro x Fluminense
27/03 - 15h: Vitória x Atlético-MG
27/03 - 19h: Botafogo x Corinthians
27/03 - 19h: Santos x Ferroviária
27/03 - 21h: Juventude x Flamengo (transmissão TV Brasil)
27/03 - 21h30: São Paulo x Palmeiras
28/03 -15h: América-MG x Mixto-MT
28/03 - 16h: Internacional x Grêmio (transmissão TV Brasil)
28/03 - 17h: Red Bull Bragantino x Bahia
RODADA 6
30/03 -19h: Atlético-MG x São Paulo
30/03 - 21h: Ferroviária x Cruzeiro (transmissão TV Brasil)
30/03 - 21h30: Palmeiras x Flamengo
31/03 - 21h: Corinthians x Red Bull Bragantino (transmissão TV Brasil)
01/04 - 15h: Fluminense x Juventude
01/04 - 19h: Bahia x América-MG
01/04 - 20h: Mixto-MT x Internacional
03/04 -19h: Grêmio x Vitória
03/04 - 21h: Botafogo x Santos
RODADA 7
20/04 - 19h: Santos x Atlético-MG
20/04 - 19h: São Paulo x Grêmio
20/04 - 21h: Juventude x Corinthians (transmissão TV Brasil)
20/04 - 21h30: Flamengo x Bahia
21/04 - 19h: Ferroviária x América-MG
21/04 - 21h: Fluminense x Palmeiras (transmissão TV Brasil)
22/04 - 15h: Vitória x Botafogo
22/04 - 17h: Red Bull Bragantino x Mixto-MT
22/04 - 21h: Cruzeiro x Internacional
RODADA 8
24/04 - 21h: Corinthians x Ferroviária
25/04 - 19h: Internacional x Juventude
25/04 - 16h: Flamengo x Vitória (transmissão TV Brasil)
25/04 - 17h: Red Bull Bragantino x Cruzeiro
25/04 - 18h: Mixto-MT x Fluminense
27/04 - 18h: América-MG x São Paulo
27/04 - 20h: Palmeiras x Santos
27/04 - 21h: Atlético-MG x Botafogo (transmissão TV Brasil)
28/04 - 18h: Bahia x Grêmio
RODADA 9
01/05 - 16h: Atlético-MG x Fluminense
01/05 - 18h: Juventude x Cruzeiro
01/05 - 21h: Grêmio x Corinthians
02/05 - 15h: América-MG x Vitória
02/05 - 16h: Bahia x Palmeiras (transmissão TV Brasil)
02/05 - 16h: Botafogo x Red Bull Bragantino
03/05- 16h: Ferroviária x Mixto-MT
04/05 - 21h: Santos x Internacional (transmissão TV Brasil)
04/05 - 21h: São Paulo x Flamengo
RODADA 10
08/05 - 19h: Cruzeiro x América-MG
08/05 - 21h: Corinthians x São Paulo
09/05 - 16h: Fluminense x Santos (transmissão TV Brasil)
09/05 - 17h: Red Bull Bragantino x Grêmio
09/05 - 18h: Mixto-MT x Bahia
11/05 - 15h: Vitória x Juventude
11/05, - 18h: Internacional x Botafogo
11/05 - 20h: Flamengo x Ferroviária
11/05 - 21h: Palmeiras x Atlético-MG (transmissão TV Brasil)
