RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Internacional ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (04), no Maracanã, e permanecem sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Borré abriu o placar para o Inter no final do primeiro tempo, e Arrascaeta empatou em cobrança de pênalti na etapa final.

Com o resultado, tanto o time da Gávea quanto a equipe colorada alcançam aos primeiros pontos no torneio ? na primeira rodada, o Rubro-Negro perdeu para o São Paulo e os gaúchos foram derrotados pelo Athletico-PR.

Pela terceira rodada, o Flamengo visita o Vitória, na terça-feira, enquanto o Inter recebe o Palmeiras, na quinta-feira.

SEQUÊNCIA SEM VITÓRIA

Campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2025, o Flamengo chegou ao quarto jogo sem vitória na atual temporada. Antes do empate desta noite, a equipe rubro-negra havia sido derrotada pelo Fluminense, no Carioca, São Paulo, no Brasileiro, e Corinthians, pela Supercopa.

PAQUETÁ VOLTA AO MARACANÃ

O jogo desta noite marcou a volta de Paquetá ao Maracanã. Reforço recém-anunciado, ele fez a segunda partida com a camisa rubro-negra ? estreou na Supercopa do Brasil, no último domingo, contra o Corinthians, em Brasília ? e a primeira como titular.

Antes de a bola rolar, a torcida fez uma homenagem ao jogador. Um mosaico 3D tinha imagens de diversos momentos do meia com a camisa do clube e a frase "talvez, o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo", que foi dita por ele ao desembarcar no Rio de Janeiro.

Cria do Rubro-Negro, Paquetá retornou após pouco mais de sete temporadas na Europa. Ele estava no West Ham, da Inglaterra, e a negociação girou em torno de R$ 263 milhões. O valor coloca o jogador com o status de mais cara da história do futebol brasileiro.

Paquetá foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo, e deu vaga para Carrascal.

PROTESTOS

Houve também espaço para protesto antes do apito inicial. Antes do apito inicial, a torcida cantou "não é mole, não. Pra jogar no Mengo tem que ter disposição" e "queremos raça". O Flamengo chegou ao duelo com o Inter após três derrotas consecutivas ? dentre elas, o jogo que rendeu o vice da Supercopa.

Os gritos voltaram no fim do primeiro tempo, após o Inter abrir o placar e, desta vez, com algumas vaias.

Após o empate e certa pressão da equipe de Filipe Luís, houve cantos de apoio. Ao apito final, com o empate, porém, voltaram algumas vaias e cantos contra o time.

ESTREIA NO INTER

Recém-anunciado como reforço do Internacional, o atacante Alerrandro fez a estreia. Ele entrou aos 40 minutos do 2º tempo, na vaga de Borré. O jogador foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024 com 15 gols.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo entrou em campo com uma formação um pouco diferente, tendo um quarteto ofensivo formado por Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Os jogadores se movimentavam e trocavam posições, inclusive como referência no setor.

O Inter, por outro lado, apostava em uma transição rápida. Quando não tinha a bola, a equipe formava duas linhas mais sólidas na marcação com a intenção de evitar espaços ao adversário. Com a bola, o Colorado buscava avanços em velocidade e explorava finalizações da entrada da área.

Apesar da movimentação, o duelo foi morno e sem chances mais claras de gol. Nos minutos finais, porém, o Inter abriu o placar com um bonito gol de Borré, que causou protestos da torcida rubro-negra.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com Pedro na vaga de Bruno Henrique e Varela na de Royal. A equipe rubro-negra melhorou a intensidade quando tinha a posse, mas ainda cometia falhas de posicionamento e movimentação quando não tinha a bola. O Inter, que manteve a estratégia da etapa inicial, conseguia achar espaços e até assustar o adversário.

Aos poucos, os cariocas foram se sentindo mais à vontade em campo e tendo maior presença no campo de ataque. Em um desses lances, Bernabéi cochilou e derrubou Varela na área.

O gol fez o jogo ganhar em emoção. Com o apoio da torcida, o Flamengo partiu para cima e "empurrou" o adversário para o campo de defesa, mas cometia falhas na finalização das jogadas. O Inter, por outro lado, apostava nos contra-ataques, mas errava passes decisivos para concluir as tramas.

Nos acréscimos, o time da casa aplicou uma pressão e criou chances para a virada, mas sem sucesso.

LANCES IMPORTANTES

Perigo. Aos 9 minutos do 1º tempo, Arrascaeta levantou a bola para a área e Everton Cebolinha subiu no segundo andar para cabecear com perigo.

Passou perto. Aos 16 minutos do 1º tempo, Carbonero se desvencilhou da marcação de Emerson Royal, encarou Léo Ortiz e bateu da entrada da área. Bola passou rente à trave.

De primeira. Aos 36 minutos do 1º tempo, a defesa do Inter afastou parcialmente. A bola sobrou e Paquetá, na área, bateu de primeira, mas Rochet fez a defesa.

0 x 1. Aos 47 minutos do 1º tempo, Paquetá deu um passe errado no meio de campo. O Inter recuperou a bola, Carbonero limpou a marcação de Léo Pereira e acionou Borré na ala esquerda. O atacante deixou Léo Ortiz no chão e bateu para abrir o placar.

Defendeu. Aos 4 minutos do 2º tempo, Carbonero avançou com liberdade, arriscou de longe e Rossi defendeu. No rebote, Bernabéi mandou para a fora, mas a arbitragem apontou impedimento.

1 x 1. Aos 22 minutos do 2º tempo, Arrascaeta empatou em cobrança de pênalti, após Varela ser derrubado por Bernabéi na área.

Para fora. Aos 45 minutos do 2º tempo, Alan Patrick cobrou falta da entrada da área, mas mandou para fora.

FLAMENGO

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Lucas Paquetá (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha (Samuel Lino). T.: Filipe Luís

INTER

Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres), Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho (Aguirre), Borré (Alerrandro) e Carbonero (Thiago Maia). T.: Paulo Pezzolano

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)Cartões amarelos: Paquetá, De la Cruz, Varela, Samuel Lino (FLA); Ronaldo, Vitinho (INT)

Gols: Borré, do Internacional, aos 47'/1ºT; Arrascaeta, do Flamengo, aos 22'/2ºT