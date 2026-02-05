SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (04), na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Brasileirão.

A equipe comandada por Abel Ferreira teve sua melhor atuação do ano com três gols ainda no 1º tempo. Murilo, Gustavo Gómez e Maurício marcaram os gols da etapa inicial, Allan e Sosa completaram a goleada no 2º tempo. Dudu descontou para os visitantes.

A boa atuação palmeirense ofuscou o protesto da Mancha Verde antes da bola rolar. A organizada não cantou o nome de Abel Ferreira e xingou o diretor de futebol Anderson Barros: "Barros, c****, fora do Verdão".

O Palmeiras deixa o ambiente mais tranquilo antes de enfrentar o Corinthians, pelo Paulistão, no próximo domingo. A equipe vinha de duas atuações ruins consecutivas: empate contra o Atlético-MG na estreia do Brasileirão e derrota para o Botafogo-SP com um time alternativo. Além de ter sofrido a goleada por 4 a 0 neste início de temporada para o Novorizontino, a pior da era Abel Ferreira.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 4 pontos na tabela, na 2º posição. Já o Vitória permanece com 3 pontos, na 11ª colocação.

O Alviverde volta a campo no próximo domingo (8), às 20h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Já o Vitória joga no sábado (7), às 16h (de Brasília), contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano.

LANCES IMPORTANTES

Murilo abre o placar para o Palmeiras. Aos 24 minutos do 1º tempo, Andreas Pereira cobrou escanteio fechado na primeira trave, Murilo superou a marcação e desviou para fazer 1 a 0.

Gustavo Gómez amplia para o Palmeiras. Aos 28, Andreas cobrou falta, a zaga do Vitória afastou mal, e Murilo desviou para dentro da área. Gómez apareceu completamente livre dentro da pequena área e deu um leve desvio para vencer o goleiro. 2 a 0.

Maurício faz o terceiro do Palmeiras após bela jogada coletiva. Nos acréscimos da etapa inicial, Andreas tabelou com Piquerez e devolveu de calcanhar para o uruguaio na linha de fundo. O camisa 22 cruzou rasteiro e achou Maurício livre, que não perdoou. 3 a 0.

Dudu desconta para o Vitória. Aos 11, o meio-campista tabelou com Fabri e saiu na cara de Carlos Miguel. Dudu finalizou forte e no alto, sem chances de defesa. 3 a 1.

Allan faz o quarto gol do Palmeiras. Aos 18 minutos do 2º tempo, o atacante recebeu bola na ponta direita, cortou para o meio e encheu o pé de fora da área.

Sosa marca o quinto gol palmeirense. Aos 35, o atacante arriscou de fora da área, a bola desviou em Luan Cândido e encobriu o goleiro Gabriel. 5 a 1.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Luis Pacheco), Allan (Sosa) e Maurício (Larson); Vitor Roque (Luighi) e Flaco López (Bruno Rodrigues). T.: Abel Ferreira.

VITÓRIA

Gabriel; Nathan Mendes (Mateus Silva), Riccieli (Dudu), Neris, Zé Marcos (Luan Cândido) e Ramon; Baralhas, Caíque e Fabri (Lawan); Erick (Matheuzinho) e Aitor. T.: Jair Ventura

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Allan (PAL); Zé Marcos, Nathan Mendes e Ramon (VIT)

Gols: Murilo, aos 24 minutos do 1º tempo, Gustavo Gómez, aos 28 minutos do 1º tempo, e Maurício, aos 45 minutos do 1º tempo, Allan, aos 18 minutos do 2º tempo, e Sosa, aos 35 minutos do 2º tempo (PAL); Dudu, aos 11 minutos do 2º tempo (VIT)