SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tentou a contratação de Arias sem sucesso, mas conseguiu inflacionar os valores da transferência para o Palmeiras.

O QUE ACONTECEU

O UOL apurou que o Fla sinalizou uma oferta de 22 milhões de euros (R$ 135 milhões) ao Wolves para contratar Arias. O jogador prontamente fechou as portas para jogar no Rubro-negro pela história que construiu no Fluminense, e a proposta não foi formalizada.

No entanto, o movimento do Rubro-negro fez com que o negócio ficasse mais caro para o Alviverde ? que está perto de fechar a contratação de Arias por 25 milhões de euros (R$ 154 milhões).

O movimento é bem similar ao que o Palmeiras fez quando o atacante Bruno Henrique estava negociando sua renovação com o Flamengo em 2023. O Alviverde já sabia que seria muito difícil fechar com o jogador, mas fez uma oferta mesmo assim para inflacionar os valores do novo contrato para o rival.

Até o momento, o Palmeiras não foi comunicado pelo Wolves de que o Fluminense não conseguirá exercer a prioridade de compra em caso de retorno ao Brasil. Porém, há um otimismo muito grande na direção palmeirense por um desfecho positivo em breve.

O Palmeiras só formalizou a proposta ao Wolves por entender que Arias já tinha acenado positivamente por um retorno ao Brasil. Os valores da negociação são altos, mas foi a estratégia da direção palmeirense para bater a concorrência do Flu.

Além disso, uma estratégia adota pelo Palmeiras foi esperar as principais janelas de transferências europeias fecharem para garantir que o jogador não tivesse muitas opções para trocar de clube. A janela no Brasil fica aberta até o dia 3 de março.

Pelo Fluminense, Arias somou 230 jogos, 47 gols e deu 55 assistências. O atleta conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024, e dois bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.

Ele se encaixa no perfil de jogador que o Palmeiras busca para 2026 e é sonho de consumo do clube desde o meio do ano passado, quando ainda defendia o Fluminense.