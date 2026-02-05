(UOL/FOLHAPRESS) - O mês de janeiro marcou o início do segundo turno do NBB e com ele, algumas coisas mudaram no campeonato, que passou a ter o Flamengo como líder.

A briga dos times passou a ser pela vaga nos play-offs, onde se classificam os 16 primeiros da classificação, enquanto na parte de baixo da tabela, os times buscam escapar das duas últimas posições, que rebaixam para a Liga Ouro.

Na parte de cima da tabela, o rubro-negro carioca tomou a liderança e agora se coloca como o time a ser batido na fase de classificação. Já no meio da tabela, o Bauru conseguiu vitórias com participação muito importante do experiente Alex.

*

Confira os destaques do mês de janeiro:

Negrete (Flamengo): O ala argentino tem feito a diferença para a equipe carioca. Neste ano, passou de dez pontos em todos os jogos, sendo que contra o Mogi, ele fez 22 pontos de 24 possíveis, um aproveitamento de 92%, raro de se ver.

Clark (Corinthians): Um dos gringos do Timão assusta pela sua regularidade durante toda a temporada. Desde o começo do ano, ele só não chegou aos dois dígitos na pontuação contra o Minas, no primeiro jogo. Depois, ele foi empilhando grandes atuações, passando dos 20 pontos em duas partidas seguidas, contra Cruzeiro e Flamengo. Ele tem sido muito importante na campanha alvinegra.

Alex (Bauru): O ala de 45 anos mostrou que idade é só um número em grandes atuações no último mês. Contra o Pinheiros, time com uma das melhores campanhas da temporada, o atleta fez 26 pontos e nove assistências e ajudou o seu time a derrotar a equipe da capital paulista. No jogo seguinte, ele ainda fez 23 pontos contra o Paulistano, em mais uma partida de almanaque do jogador.

Alex Mudronja (Fortaleza Basquete Cearense): O australiano estreante no NBB só não fez chover pelo tricolor cearense. Logo na primeira partida do ano, ele fez 21 pontos contra o Flamengo e o rubro-negro transpirou para conseguir a vitória. Contra o Vasco, ele fez 17 pontos e enfrentando o Botafogo, ele chegou a 28 pontos, sendo o homem da vitória em cima do time da estrela solitária. A vitória ajudou a manter o time na 16ª colocação e seguir na zona de classificação dos play-offs. O jogador teve sua saída do Fortaleza anunciada nesta quarta (4).

Nate Barnes (União Corinthians): Nos três últimos jogos de janeiro, o União Corinthians venceu três jogos seguidos e o norte-americano teve papel fundamental no feito. Com 15 pontos, ele foi o cestinha na partida contra o Pato. No confronto contra o Franca, ele contribuiu com 14 pontos e três assistências. Já contra o Bauru, ele teve dez lances livres e conseguiu 100% de aproveitamento, somando 28 pontos na partida, que foi decidido apenas na prorrogação.