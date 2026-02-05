RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória e preferiu não dar desculpas para a má fase. Comissão técnica e jogadores admitiram que o time está abaixo fisicamente e sem confiança.

FILIPE LUÍS: 'JOGADORES NÃO ESTÃO REFINADOS'

Técnico da equipe, Filipe Luís acredita que o nível físico abaixo tem refletido em outras questões, como as finalizações, últimos passes, entre outros.

"Na minha visão, os níveis de força que os jogadores estão acostumados a performar ainda não está no nível ideal deles, e aí você vê nas decisões. A gente chega na área e o último passe escapa, os jogadores não estão refinados. Ainda falta um pouquinho dessa parte física, quando ela se ajustar, os jogadores vão conseguir performar, vão conseguir incomodar mais o adversário na saída de bola, vamos conseguir dominar mais os jogos e aí, sim, vamos ter mais possibilidades de finalizar", disse o técnico.

Único a falar na zona mista após a partida, o lateral-direito Varela foi outro que admitiu que o time está abaixo fisicamente.

"Sim, se vê que nem todo mundo está 100%, alguns mais que outros. Mas o importante é tentar não falar muito e trabalhar. Trabalhar e confiar nesse elenco que já deu muitas alegrias", falou.

DIRETORIA E COMISSÃO SE PREOCUPAM COM A PARTE ANÍMICA E TENTAM BLINDAR ELENCO

O clima após o jogo nos bastidores do Flamengo era de preocupação com a questão anímica dos atletas. Filipe Luís falou abertamente sobre a questão, mas nos corredores isso também foi tema e houve uma preocupação da diretoria em blindar o elenco após um empate por 1 a 1 com o Internacional onde ocorreram protestos antes, durante e depois da partida.

"As derrotas também, animicamente, tiram um pouco a confiança dos nossos jogadores. Além da parte física, a parte mental, as tomadas de decisões, muitas vezes as decisões são erradas. Último passe, último chute, a bola escapa, os dribles... Eles não conseguem sair do adversário. Isso é uma coisa que está acontecendo, natural, mas as vantagens estão ali. Eu penso agora para a frente, penso em solucionar, não em lamentar", disse o técnico rubro-negro.

Varela acredita que as cobranças são normais em um clube grande, e avalia que elas têm acontecido muito em função de tudo o que este grupo já conquistou e apresentou.

"A cobrança chega dessa maneira porque todo mundo viu a capacidade do Flamengo. É difícil para nós e para o torcedor ver essa situação. Vamos continuar trabalhando para sair dessa situação."