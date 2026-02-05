(UOL/FOLHAPRESS) - O Club Atlético Juventud, do Uruguai, inicia nesta quinta-feira (5) sua primeira participação na história da Libertadores em mais de 90 anos de existência. E para um momento tão especial, a equipe de Las Piedras buscou um reforço de última hora que ajudará principalmente com sua experiência internacional e na seleção uruguaia: Martín Cáceres.

JOGOU COM CRISTIANO RONALDO E MESSI

Cáceres teve sua contratação oficializada pelo Juventud na segunda-feira (2). Aos 38 anos, o lateral-direito foi revelado no Defensor-URU e passou a maior parte de sua carreira na Europa. Além disso, ele também foi nome importante na seleção do Uruguai, tendo disputado as Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022.

Ele foi companheiro de Messi no Barcelona, entre 2008 e 2009, e de Cristiano Ronaldo na Juventus, em 2019. O defensor também jogou por anos com Luis Suárez, Cavani e tantos outros na seleção de seu país, além de Felipe Anderson, atualmente no Palmeiras, em sua passagem pela Lazio.

Cáceres retornou à América do Sul em fevereiro de 2025 depois de 18 anos fora do continente. Ele defendeu o Libertad, do Paraguai, até julho, e estava sem time desde então.

A experiência do defensor, no entanto, é pequena na Libertadores. Ele disputou apenas 12 jogos na competição ?10 pelo defensor em 2007 e 2 pelo Libertad no ano passado. O Juventud, estreante no torneio, contará com Caceres como principal nome num elenco pouco estrelado.

Jogar a Libertadores depois de tanto tempo, agora com o Juventud, é uma grande oportunidade para o clube. Especialmente por ser a primeira vez que disputamos a competição, e vamos tentar dar o nosso melhor.Martín Cáceres, ao programa Telemundo, do Uruguai

O Juventud encara o Universidad Católica, do Equador, nesta quinta-feira, às 21h30, pela 1ª fase da pré-Libertadores. A ida é no Estádio Parque Artigas, em Las Piedras, e com capacidade para cerca de 6 mil pessoas. O duelo de volta acontece na próxima quinta-feira, no Equador. Quem avançar encara o Guaraní, do Paraguai, na segunda fase.

CLASSIFICAÇÃO DRAMÁTICA E POUCO RITMO

A vaga do Juventud para a pré-Libertadores aconteceu de maneira dramática no Campeonato Uruguaio. Depois de uma ótima campanha que terminou com o 3º lugar no Apertura, o clube de Las Piedras ficou apenas em 12º no Clausura.

A classificação veio através da tabela geral, na qual o Juventud terminou em 4º lugar, com 61 pontos ?mesma pontuação do Defensor Sporting, que ficou uma posição abaixo e sem a vaga. Na última rodada, o Juventud empatou com o Progreso e poderia ter ficado de fora caso o Defensor tivesse vencido o Nacional, mas o rival também empatou.

A estreia na Libertadores também será a estreia do Juventud na temporada. Diferente do calendário brasileiro, o Campeonato Uruguaio começa neste final de semana, e os times ainda não foram a campo.