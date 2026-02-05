(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo chegou à sua terceira partida sem perder após o clássico com o Santos desta quarta-feira (4), mas pode ver outra sequência invicta cair: a do departamento médico.

POSSÍVEL BAIXA

Luciano acusou dores na coxa ao final do empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. O camisa 10 iniciou o clássico no banco de reservas e foi a campo aos 15 do segundo tempo.

Até aqui em 2026, o São Paulo não perdeu nenhum jogador sequer por lesão muscular, o que foi um problema grave na irregular campanha da temporada passada.

O UOL apurou que o departamento médico ainda não sabe a gravidade do incômodo, e Luciano passará por exames na reapresentação da equipe.

No ano passado, o clube teve quase 60 desfalques ao todo.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Primavera, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de liga do Paulista.

RENOVAÇÃO EM PAUTA

Como o UOL mostrou, Luciano já tem conversas por um novo contrato. A ideia, ainda inicial, é de um vínculo até 2028.

A grande questão, por ora, é o formato do vínculo. A palavra é que clube e jogador discutem um formato fechado ou de uma temporada com um gatilho de renovação automática por mais 12 meses acoplado a uma meta.

Luciano é muito bem quisto pela comissão técnica e pela diretoria do Tricolor. Nos últimos dias, foi mais uma vez personagem do clube, marcando gols nas importantes vitórias sobre Flamengo e Santos.

O camisa 10, que chegou ao Morumbis em 2021, tem contrato até o final do ano. A partir de julho, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.