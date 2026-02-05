SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-RN foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Potiguar com pontuação negativa. Na noite desta quarta-feira (4), o time não saiu do 0 a 0 com o Potiguar, foi a -4 pontos na tabela e caiu com uma rodada de antecedência. E tudo isso por causa de uma punição.

ENTENDA O CASO

O América-RN perdeu 18 pontos por relacionar o lateral Elias, de 20 anos, para três jogos. Segundo a decisão, o jogador não tinha contrato profissional firmado com o clube, somente um vínculo amador, o que é proibido pela federação local.

O clube perdeu os nove pontos que havia conquistado com as vitórias nas partidas e outros nove que estariam em jogo. O Mecão havia batido Potyguar Seridoense, Globo FC e Laguna, todos por 4 a 1.

Não fossem os pontos retirados, o América-RN teria 14 pontos e estaria dividindo a liderança com o ABC ? são quatro vitórias e dois empates. Sem eles, o clube tem -4 e aparece com seis a menos que o Globo, primeiro time fora do Z2 ?só há mais três em disputa.

O América-RN tenta reverter o cenário no TJD/RN. O clube terá uma audiência na noite desta quinta-feira (5) para falar sobre o recurso apresentado. O caso pode parar no STJD em breve.

O Mecão não foi o único time punido. O Potyguar Seridoense perdeu 15 pontos por escalar os jogadores Fabrício e Toró, também com contratos amadores. A equipe aparece com -12 pontos, também está rebaixada e aguarda o julgamento do recurso.

TABELA DO CAMPEONATO POTIGUAR

ABC - 14 pontos

QFC - 13 pontos

Potiguar da Mossoró - 11 pontos

Santa Cruz de Natal - 5 pontos

Laguna - 4 pontos

Globo - 2 pontos

América-RN - -4 pontos

Potyguar Seridoense - -12 pontos