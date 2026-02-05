SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo completa 41 anos nesta quinta-feira (5) e encara uma crise no Al Nassr, que pode, inclusive, resultar na sua despedida do futebol saudita.

O português não foi relacionado contra o Al Riyadh e estaria insatisfeito com a falta de aporte pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), segundo o jornal português A Bola.

Cristiano acredita que o fundo saudita estaria priorizando outros clubes, como o Al Hilal, que anunciou Karim Benzema e lidera os gastos do mercado da bola na Arábia Saudita.

O atacante treinou normalmente, mas deve manter a "greve" e não jogar contra o Al Ittihad, nesta sexta-feira (6), às 14h30 (de Brasília). A informação é da ESPN FC.

A insatisfação, inclusive, pode levar Cristiano Ronaldo a deixar o Al Nassr em junho deste ano. O português tem contrato até junho de 2027 e multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões).

O astro avalia propostas de clubes europeus e também da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, de acordo com o jornal português Record.

CR7 sente que merecia outro respeito, tendo em conta o papel decisivo que teve como impulsionador do futebol saudita e na sua projeção para um nível nunca antes conseguido. Além disso, aceitou ser embaixador da Copa do Mundo de 2034, que vai acontece na Arábia Saudita, para dar uma visibilidade maior à competição. Trecho do jornal Record

A crise também "estaciona" a busca de Cristiano pelo milésimo gol na carreira. O português tem 961 bolas na rede e marcou pela última vez na vitória por 3 a 0 sobre o Al Kholood, em 30 de janeiro, pelo Campeonato Saudita.

E pode até atrapalhar o Al Nassr na perseguição ao Al Hilal pelo título do Saudita. O time de CR7 é o vice-líder, com 46 pontos, um a menos do que o rival.